Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
20 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717915
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Характеристики
Бренд
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
20 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО (Rescue Data Recovery Services), кабель USB (0.45 м), документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, г.
500
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black
Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 20 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
20 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО (Rescue Data Recovery Services), кабель USB (0.45 м), документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 20 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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