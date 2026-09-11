Внешний HDD WD My Book 16ТБ (WDBBGB0160HBK-EESN)
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
16 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 516861
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
16 Гб
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Внешний HDD WD My Book 16ТБ (WDBBGB0160HBK-EESN)
Миллионы людей по всему миру доверяют хранение своих данных настольному накопителю My Book. Настольный жесткий диск My Book разработан в соответствии с самыми жесткими требованиями компании WD к прочности, ударостойкости, надежности и долговечности, что подтверждается 3-летней ограниченной гарантией. Встроенная функция 256-разрядного аппаратного шифрования AES и защита паролем жесткого диска My Book для настольных ПК помогает защитить содержимое накопителя и обеспечить его конфиденциальность. Просто включите функцию защиты паролем и задайте собственный пароль, используя загружаемое ПО.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
16 Гб
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Миллионы людей по всему миру доверяют хранение своих данных настольному накопителю My Book. Настольный жесткий диск My Book разработан в соответствии с самыми жесткими требованиями компании WD к прочности, ударостойкости, надежности и долговечности, что подтверждается 3-летней ограниченной гарантией. Встроенная функция 256-разрядного аппаратного шифрования AES и защита паролем жесткого диска My Book для настольных ПК помогает защитить содержимое накопителя и обеспечить его конфиденциальность. Просто включите функцию защиты паролем и задайте собственный пароль, используя загружаемое ПО.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб
Внешний HDD WD My Book 16ТБ (WDBBGB0160HBK-EESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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