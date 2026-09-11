Top.Mail.Ru
Внешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х22
Вес, кг.
1.3

Описание товара Внешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) черный

Внешний HDD WD My Book - компактный снаружи и мощный внутри. Храните большие объемы фотографий, видеозаписей, музыки и документов на настольных накопителях My Book. Настольный накопитель My Book поставляется в комплекте с ПО WD Backup для Windows и совместим с Apple Time Machine для Mac, что позволяет хранить резервные копии фотографий, видео, музыки и документов. Встроенное в накопитель My Book аппаратное 256-разрядное шифрование AES и инструменты WD Security позволяют хранить материалы в безопасности и конфиденциальности.

Отзывы о товаре Внешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD WD My Book - компактный снаружи и мощный внутри. Храните большие объемы фотографий, видеозаписей, музыки и документов на настольных накопителях My Book. Настольный накопитель My Book поставляется в комплекте с ПО WD Backup для Windows и совместим с Apple Time Machine для Mac, что позволяет хранить резервные копии фотографий, видео, музыки и документов. Встроенное в накопитель My Book аппаратное 256-разрядное шифрование AES и инструменты WD Security позволяют хранить материалы в безопасности и конфиденциальности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...