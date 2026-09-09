Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN)
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
14 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292580
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
14 Тб
Цвет
черный
Комлектация
USB-кабель; адаптер; документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
800
Описание товара Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN)
Внешний жесткий диск WD — это запас прочности и свободы для хранения ваших файлов. Вместительный объём 14 Тб легко справится с большими архивами фотографий, видео и бекапов. USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быстрый обмен данными и совместимость с современными устройствами. Форм-фактор 3.5 дюйма делает диск мощным решением для серьёзных задач хранения. Несмотря на емкость, корпус из пластика и вес 0,9 кг позволяют удобное перемещение. Чёрный лаконичный дизайн WD гармонично впишется в любое рабочее пространство.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
14 Тб
Цвет
черный
Комлектация
USB-кабель; адаптер; документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Внешний жесткий диск WD — это запас прочности и свободы для хранения ваших файлов. Вместительный объём 14 Тб легко справится с большими архивами фотографий, видео и бекапов. USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быстрый обмен данными и совместимость с современными устройствами. Форм-фактор 3.5 дюйма делает диск мощным решением для серьёзных задач хранения. Несмотря на емкость, корпус из пластика и вес 0,9 кг позволяют удобное перемещение. Чёрный лаконичный дизайн WD гармонично впишется в любое рабочее пространство.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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