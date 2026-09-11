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Внешний HDD WD My Book 8ТБ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD WD My Book 8ТБ

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Внешний HDD WD My Book 8ТБ - фото 3
Внешний HDD WD My Book 8ТБ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
18 Тб
  • Внешний HDD WD My Book 8ТБ - фото 1
  • Внешний HDD WD My Book 8ТБ - фото 2
  • Внешний HDD WD My Book 8ТБ - фото 3
  • Внешний HDD WD My Book 8ТБ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497432
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
18 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD WD My Book 8ТБ

Настольный HDD WD My Book [WDBBGB0180HBK-EESN] продается готовым к использованию, так что вы сразу сможете выполнять резервное копирование, переносить и сохранять файлы. Модель разработана в соответствии с самыми жесткими требованиями компании WD к прочности, ударостойкости, надежности и долговечности. При текущем активном образе жизни генерируется масса цифрового содержимого. Настольный накопитель WD My Book [WDBBGB0180HBK-EESN] обладает впечатляющей емкостью, которая дает возможность хранить резервные копии всей вашей цифровой жизни.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Book 8ТБ




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
18 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный HDD WD My Book [WDBBGB0180HBK-EESN] продается готовым к использованию, так что вы сразу сможете выполнять резервное копирование, переносить и сохранять файлы. Модель разработана в соответствии с самыми жесткими требованиями компании WD к прочности, ударостойкости, надежности и долговечности. При текущем активном образе жизни генерируется масса цифрового содержимого. Настольный накопитель WD My Book [WDBBGB0180HBK-EESN] обладает впечатляющей емкостью, которая дает возможность хранить резервные копии всей вашей цифровой жизни.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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