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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Объем
24 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717914
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Описание товара Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black
**Seagate Expansion Black STKP24000400** — это внешний жёсткий диск ёмкостью 24 ТБ. Он предназначен для хранения данных и резервного копирования информации.
Основные характеристики:
* **Ёмкость**: 24 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных.
* **Интерфейс**: USB 3.2 Gen1, обеспечивающий быструю передачу данных между компьютером и жёстким диском.
* **Форм-фактор**: внешний жёсткий диск.
* **Цвет**: чёрный.
Внешний жёсткий диск Seagate Expansion Black STKP24000400 может быть полезен для пользователей, которым необходимо хранить большие объёмы данных, таких как фотографы, видеооператоры, дизайнеры и другие профессионалы, работающие с большими файлами. Также он может использоваться для резервного копирования важных данных или для переноса файлов между компьютерами.
Обратите внимание, что фактическая ёмкость диска может отличаться от заявленной производителем. Это связано с тем, что производители жёстких дисков используют десятичные приставки при указании ёмкости, а операционные системы — двоичные. Поэтому при покупке жёсткого диска следует учитывать этот факт и выбирать диск с запасом по ёмкости.
**Seagate Expansion Black STKP24000400** — это внешний жёсткий диск ёмкостью 24 ТБ. Он предназначен для хранения данных и резервного копирования информации.
Основные характеристики:
* **Ёмкость**: 24 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных.
* **Интерфейс**: USB 3.2 Gen1, обеспечивающий быструю передачу данных между компьютером и жёстким диском.
* **Форм-фактор**: внешний жёсткий диск.
* **Цвет**: чёрный.
Внешний жёсткий диск Seagate Expansion Black STKP24000400 может быть полезен для пользователей, которым необходимо хранить большие объёмы данных, таких как фотографы, видеооператоры, дизайнеры и другие профессионалы, работающие с большими файлами. Также он может использоваться для резервного копирования важных данных или для переноса файлов между компьютерами.
Обратите внимание, что фактическая ёмкость диска может отличаться от заявленной производителем. Это связано с тем, что производители жёстких дисков используют десятичные приставки при указании ёмкости, а операционные системы — двоичные. Поэтому при покупке жёсткого диска следует учитывать этот факт и выбирать диск с запасом по ёмкости.
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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