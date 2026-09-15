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Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)

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Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 1
Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 2
Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 3
Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 4
Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
480 Гб
  • Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)
7 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
480 Гб
Цвет
серебро
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
110

Описание товара Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)

Внешний накопитель SSD Netac Z6S - это надежное и высокопроизводительное устройство, которое поможет вам хранить и передавать большие объемы данных без каких-либо задержек или проблем. Этот внешний накопитель имеет объем памяти 480 Гб, что позволяет вам хранить огромное количество файлов, фотографий, видео и другой информации. Большой объем памяти делает его идеальным для хранения крупных проектов, резервного копирования данных или для использования в качестве внешнего хранилища для вашего ноутбука или ПК. Netac Z6S оснащен технологией SSD, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных. Это позволяет вам быстро копировать, перемещать и открывать файлы, что существенно повышает вашу производительность и удобство использования. Форм-фактор 2.5%quot, делает этот накопитель компактным и портативным. Вы сможете легко брать его с собой в поездки или на работу, не беспокоясь о его габаритах. Цвет накопителя - серебристый, что делает его стильным и современным аксессуаром для вашего рабочего стола или офисного пространства. Он отлично дополнит любой интерьер и станет не только функциональным устройством, но и стильным элементом декора. Netac Z6S легко подключается к любому устройству с помощью USB-порта, что делает его универсальным и совместимым со многими устройствами. Вы сможете легко передавать данные между различными устройствами, не теряя времени и не испытывая трудностей. Этот внешний накопитель отличается высокой надежностью и долговечностью. Вы можете быть уверены, что ваши данные будут храниться в безопасности и будут доступны в любой момент. В общем, внешний накопитель SSD 2Tb Netac Z6S - это идеальное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и удобство в хранении данных. Приобретите его прямо сейчас и оцените все преимущества этого устройства!



Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
480 Гб
Цвет
серебро
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний накопитель SSD Netac Z6S - это надежное и высокопроизводительное устройство, которое поможет вам хранить и передавать большие объемы данных без каких-либо задержек или проблем. Этот внешний накопитель имеет объем памяти 480 Гб, что позволяет вам хранить огромное количество файлов, фотографий, видео и другой информации. Большой объем памяти делает его идеальным для хранения крупных проектов, резервного копирования данных или для использования в качестве внешнего хранилища для вашего ноутбука или ПК. Netac Z6S оснащен технологией SSD, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных. Это позволяет вам быстро копировать, перемещать и открывать файлы, что существенно повышает вашу производительность и удобство использования. Форм-фактор 2.5%quot, делает этот накопитель компактным и портативным. Вы сможете легко брать его с собой в поездки или на работу, не беспокоясь о его габаритах. Цвет накопителя - серебристый, что делает его стильным и современным аксессуаром для вашего рабочего стола или офисного пространства. Он отлично дополнит любой интерьер и станет не только функциональным устройством, но и стильным элементом декора. Netac Z6S легко подключается к любому устройству с помощью USB-порта, что делает его универсальным и совместимым со многими устройствами. Вы сможете легко передавать данные между различными устройствами, не теряя времени и не испытывая трудностей. Этот внешний накопитель отличается высокой надежностью и долговечностью. Вы можете быть уверены, что ваши данные будут храниться в безопасности и будут доступны в любой момент. В общем, внешний накопитель SSD 2Tb Netac Z6S - это идеальное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и удобство в хранении данных. Приобретите его прямо сейчас и оцените все преимущества этого устройства!


Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL) - стоимость товара 7730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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