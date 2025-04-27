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Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)

13 Отзывы
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Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
240 Гб
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)
4 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
240 Гб
Цвет
черный, серебристый
Материал корпуса
алюминий, пластик, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
400

Описание товара Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)

Внешние жесткие диски Netac представляют собой высокопроизводительные устройства хранения данных, сочетающие в себе передовые технологии и стильный дизайн. Оснащенные современным SSD-накопителем, эти диски обеспечивают молниеносную скорость передачи данных, что делает их идеальным решением для пользователей, ценящих время и надёжность. Бренд Netac давно зарекомендовал себя как надежный производитель инновационных решений в области хранения данных, и их внешний SSD-диск — не исключение. Эти устройства компактны и легки, что делает их удобными для переноски. Они идеально подходят как для профессиональных нужд, так и для личного использования, позволяя безопасно сохранять важные файлы, фотографии, видео и другие данные. Внешние жесткие диски Netac не только обеспечивают высокую скорость работы, но и отличаются долговечностью, надежностью и привлекательным дизайном.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень круто, он мигает когда файлы записываются, скорость соответствует, играть/хранить файлы можно. Все можно, это классный ссд
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Tim L.

Достоинства:


Комментарий:
фактический размер - 894 гб файловая система - exFAT в наборе переходник USB - USB C
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
рабочий. быстрый. но ноут показывает, что ёмкость только 874 ГБ!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Фактическая емкость 896, скорость близка к заявленной. Тактильно создается впечатление дешевого пластика, но тут понятно, что для такой цены нужно чем-то жертвовать. Приемлемо.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
исправно работает. сыну понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Таисия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, быстрая скорость передачи файлов
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Димитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает все грузит. 960 гигов как в описании. Покупкой доволен. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом покупкой доволен. За свою цену пойдет. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Павел Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает , брал для Стим дека, но он его не видит, на компе всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Заявленным характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
До этого брал другой фирмы разница, как небо и земля
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2023
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Хорошая скорость чтения и записи.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
240 Гб
Цвет
черный, серебристый
Материал корпуса
алюминий, пластик, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски Netac представляют собой высокопроизводительные устройства хранения данных, сочетающие в себе передовые технологии и стильный дизайн. Оснащенные современным SSD-накопителем, эти диски обеспечивают молниеносную скорость передачи данных, что делает их идеальным решением для пользователей, ценящих время и надёжность. Бренд Netac давно зарекомендовал себя как надежный производитель инновационных решений в области хранения данных, и их внешний SSD-диск — не исключение. Эти устройства компактны и легки, что делает их удобными для переноски. Они идеально подходят как для профессиональных нужд, так и для личного использования, позволяя безопасно сохранять важные файлы, фотографии, видео и другие данные. Внешние жесткие диски Netac не только обеспечивают высокую скорость работы, но и отличаются долговечностью, надежностью и привлекательным дизайном.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень круто, он мигает когда файлы записываются, скорость соответствует, играть/хранить файлы можно. Все можно, это классный ссд
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Tim L.

Достоинства:


Комментарий:
фактический размер - 894 гб файловая система - exFAT в наборе переходник USB - USB C
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
рабочий. быстрый. но ноут показывает, что ёмкость только 874 ГБ!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Фактическая емкость 896, скорость близка к заявленной. Тактильно создается впечатление дешевого пластика, но тут понятно, что для такой цены нужно чем-то жертвовать. Приемлемо.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
исправно работает. сыну понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Таисия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, быстрая скорость передачи файлов
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Димитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает все грузит. 960 гигов как в описании. Покупкой доволен. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
В целом покупкой доволен. За свою цену пойдет. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Павел Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает , брал для Стим дека, но он его не видит, на компе всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Заявленным характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
До этого брал другой фирмы разница, как небо и земля
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2023
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Хорошая скорость чтения и записи.


Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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