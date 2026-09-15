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Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)

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Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 1
Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 2
Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 3
Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
240 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
240 Гб
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)

Внешний жесткий диск Netac SSD 240 Гб – это надежное и стильное решение для хранения данных, сочетание передовых технологий и изысканного дизайна. Данный накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и имеет элегантный серебристый корпус, изготовленный из прочного металла и пластика, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и защиту от внешних повреждений. С объемом 240 Гб этот SSD-диск идеально подойдет для хранения важных файлов, мультимедийных данных и резервных копий, обеспечивая быстрый доступ к вашим данным. Благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C, устройство гарантирует высокоскоростную передачу данных, упрощая процесс подключения к современным компьютерам и ноутбукам. Бренд Netac зарекомендовал себя как производитель надежной и высококачественной электроники, что делает этот внешний SSD надежным выбором для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль. Независимо от того, используете ли вы его для работы или развлечений, этот накопитель станет вашим надежным спутником в цифровом мире.



Теги товара: 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
240 Гб
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac SSD 240 Гб – это надежное и стильное решение для хранения данных, сочетание передовых технологий и изысканного дизайна. Данный накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и имеет элегантный серебристый корпус, изготовленный из прочного металла и пластика, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и защиту от внешних повреждений. С объемом 240 Гб этот SSD-диск идеально подойдет для хранения важных файлов, мультимедийных данных и резервных копий, обеспечивая быстрый доступ к вашим данным. Благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C, устройство гарантирует высокоскоростную передачу данных, упрощая процесс подключения к современным компьютерам и ноутбукам. Бренд Netac зарекомендовал себя как производитель надежной и высококачественной электроники, что делает этот внешний SSD надежным выбором для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль. Независимо от того, используете ли вы его для работы или развлечений, этот накопитель станет вашим надежным спутником в цифровом мире.


Теги товара: 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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