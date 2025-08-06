Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Объем
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
В наличии
Код товара: 485250
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3 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2
Тип накопителя
SSD
Объем
128 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
80
Описание товара Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black
Портативный SSD-накопитель станет отличным выбором для хранения и транспортировки самых различных данных. Обладая значительно большей, чем у привычных жестких дисков, скоростью чтения и записи, он может в разы ускорить загрузку и обмен файлами. SSD-диск обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью, ему не нужна дефрагментация, он работает бесшумно.
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Бренд
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2
Тип накопителя
SSD
Объем
128 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Портативный SSD-накопитель станет отличным выбором для хранения и транспортировки самых различных данных. Обладая значительно большей, чем у привычных жестких дисков, скоростью чтения и записи, он может в разы ускорить загрузку и обмен файлами. SSD-диск обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью, ему не нужна дефрагментация, он работает бесшумно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
легче купитт флэшку, написано скорость передачи 480мб/с на самом деле даже до 1 мб не дотягивает
Достоинства:
Комментарий:
компактный, удобный, лёгкий, брал на 128 гигов, свои функции выполняет, скорости достойные, за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
SSD, в принципе, цену свою оправдывает. При записи файлов большого объема первые 30% заполняются со скоростью около 250 Мб/с (за счет механизма ускоренной записи SLC-кэш), затем сохраняется скорость 45-55 Мб/с. Это надо учитывать и не ждать от USB SSD постоянно высокой скорости на всём объеме. С другой стороны, с более дорогим SSD внутри в другом контейнере реальна скорость 120-130 Мб/с после первоначально высоких скоростей. Вывод - за такую цену приемлемый товар, чудес не стОит ждать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бюджетный ssd диск, с задачами справляется. Миниатюрный дизайн, удобно брать с собой. В общем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Компактно, дёшево, сердито. Брал, то бы установить танчики, на ноуте играться) прекрасно подошло, игра запускается с этой флехи без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Качество хорошее. Объем определился системой как 120Гб. Скорость записи относительно высокая(по отношению к обычной флешке). Будет время тротестирую скорость и реальный объем спец. прогой. Мне понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. А как и что узнаю покажет в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Диск нормальный. Реальная емкость 119 Гб. Aomei PA показывает скорость чтения и записи приблизительно 450 Мб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое , вместо кожзама мешочек, отформатировал в NTFS по тестам все соответствует, товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий. Комплектация супер. Пришлось повозиться с подключением к смарт тв. [2 самсунг и реалми. Системы не андроид и андроид 11 соответственно]. Не видели диск самсунги совсем, пока не отформатировал на самом реалми [он видел сам диск, но файлы не читал и не видел]. После этого, на ПК создал Новый том и присвоил букву [в смысле активировал ssd и отформатировал в ntfs] и всё заработало. Шнур с доп. питанием не понадобился.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, доставили \"завтра\", как и обещали. Объем соответствует, в пункте выдачи сразу подключил к телефону, форматировал, открылся. Дома на ПК подключился через USB 2.0, через 3.0 сразу не получилось. Форматнул в NTFS, подключился к USB 3.0 сделал тесты скорости чтения и записи. показал 455/350, после тестов закинул клиент танков, все хорошо. Чехол в комплекте порадовал, ношу в кармане. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Классный винчестер! Быстрый, удобный Есть даше чехол! Классный агрегат!
Достоинства:
Комментарий:
В меру греется, если просто подключен к USB, люто греется, если он работает с данными. Но работает. Можно брать.
Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black - данный товар вы можете купить по цене 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black
Достоинства:
Комментарий:
легче купитт флэшку, написано скорость передачи 480мб/с на самом деле даже до 1 мб не дотягивает
Достоинства:
Комментарий:
компактный, удобный, лёгкий, брал на 128 гигов, свои функции выполняет, скорости достойные, за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
SSD, в принципе, цену свою оправдывает. При записи файлов большого объема первые 30% заполняются со скоростью около 250 Мб/с (за счет механизма ускоренной записи SLC-кэш), затем сохраняется скорость 45-55 Мб/с. Это надо учитывать и не ждать от USB SSD постоянно высокой скорости на всём объеме. С другой стороны, с более дорогим SSD внутри в другом контейнере реальна скорость 120-130 Мб/с после первоначально высоких скоростей. Вывод - за такую цену приемлемый товар, чудес не стОит ждать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бюджетный ssd диск, с задачами справляется. Миниатюрный дизайн, удобно брать с собой. В общем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Компактно, дёшево, сердито. Брал, то бы установить танчики, на ноуте играться) прекрасно подошло, игра запускается с этой флехи без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Качество хорошее. Объем определился системой как 120Гб. Скорость записи относительно высокая(по отношению к обычной флешке). Будет время тротестирую скорость и реальный объем спец. прогой. Мне понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. А как и что узнаю покажет в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Диск нормальный. Реальная емкость 119 Гб. Aomei PA показывает скорость чтения и записи приблизительно 450 Мб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое , вместо кожзама мешочек, отформатировал в NTFS по тестам все соответствует, товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий. Комплектация супер. Пришлось повозиться с подключением к смарт тв. [2 самсунг и реалми. Системы не андроид и андроид 11 соответственно]. Не видели диск самсунги совсем, пока не отформатировал на самом реалми [он видел сам диск, но файлы не читал и не видел]. После этого, на ПК создал Новый том и присвоил букву [в смысле активировал ssd и отформатировал в ntfs] и всё заработало. Шнур с доп. питанием не понадобился.
Достоинства:
Комментарий:
Получил, доставили \"завтра\", как и обещали. Объем соответствует, в пункте выдачи сразу подключил к телефону, форматировал, открылся. Дома на ПК подключился через USB 2.0, через 3.0 сразу не получилось. Форматнул в NTFS, подключился к USB 3.0 сделал тесты скорости чтения и записи. показал 455/350, после тестов закинул клиент танков, все хорошо. Чехол в комплекте порадовал, ношу в кармане. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Классный винчестер! Быстрый, удобный Есть даше чехол! Классный агрегат!
Достоинства:
Комментарий:
В меру греется, если просто подключен к USB, люто греется, если он работает с данными. Но работает. Можно брать.