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Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black

13 Отзывы
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Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Объем
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black
3 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2
Тип накопителя
SSD
Объем
128 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
80

Описание товара Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black

Портативный SSD-накопитель станет отличным выбором для хранения и транспортировки самых различных данных. Обладая значительно большей, чем у привычных жестких дисков, скоростью чтения и записи, он может в разы ускорить загрузку и обмен файлами. SSD-диск обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью, ему не нужна дефрагментация, он работает бесшумно.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black

Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
легче купитт флэшку, написано скорость передачи 480мб/с на самом деле даже до 1 мб не дотягивает
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный, лёгкий, брал на 128 гигов, свои функции выполняет, скорости достойные, за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Перов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
SSD, в принципе, цену свою оправдывает. При записи файлов большого объема первые 30% заполняются со скоростью около 250 Мб/с (за счет механизма ускоренной записи SLC-кэш), затем сохраняется скорость 45-55 Мб/с. Это надо учитывать и не ждать от USB SSD постоянно высокой скорости на всём объеме. С другой стороны, с более дорогим SSD внутри в другом контейнере реальна скорость 120-130 Мб/с после первоначально высоких скоростей. Вывод - за такую цену приемлемый товар, чудес не стОит ждать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный ssd диск, с задачами справляется. Миниатюрный дизайн, удобно брать с собой. В общем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Липницкий Денис

Достоинства:


Комментарий:
Компактно, дёшево, сердито. Брал, то бы установить танчики, на ноуте играться) прекрасно подошло, игра запускается с этой флехи без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Качество хорошее. Объем определился системой как 120Гб. Скорость записи относительно высокая(по отношению к обычной флешке). Будет время тротестирую скорость и реальный объем спец. прогой. Мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. А как и что узнаю покажет в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск нормальный. Реальная емкость 119 Гб. Aomei PA показывает скорость чтения и записи приблизительно 450 Мб/с.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое , вместо кожзама мешочек, отформатировал в NTFS по тестам все соответствует, товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий. Комплектация супер. Пришлось повозиться с подключением к смарт тв. [2 самсунг и реалми. Системы не андроид и андроид 11 соответственно]. Не видели диск самсунги совсем, пока не отформатировал на самом реалми [он видел сам диск, но файлы не читал и не видел]. После этого, на ПК создал Новый том и присвоил букву [в смысле активировал ssd и отформатировал в ntfs] и всё заработало. Шнур с доп. питанием не понадобился.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, доставили \"завтра\", как и обещали. Объем соответствует, в пункте выдачи сразу подключил к телефону, форматировал, открылся. Дома на ПК подключился через USB 2.0, через 3.0 сразу не получилось. Форматнул в NTFS, подключился к USB 3.0 сделал тесты скорости чтения и записи. показал 455/350, после тестов закинул клиент танков, все хорошо. Чехол в комплекте порадовал, ношу в кармане. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Классный винчестер! Быстрый, удобный Есть даше чехол! Классный агрегат!
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В меру греется, если просто подключен к USB, люто греется, если он работает с данными. Но работает. Можно брать.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2
Тип накопителя
SSD
Объем
128 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный SSD-накопитель станет отличным выбором для хранения и транспортировки самых различных данных. Обладая значительно большей, чем у привычных жестких дисков, скоростью чтения и записи, он может в разы ускорить загрузку и обмен файлами. SSD-диск обладает низким энергопотреблением и высокой надежностью, ему не нужна дефрагментация, он работает бесшумно.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
легче купитт флэшку, написано скорость передачи 480мб/с на самом деле даже до 1 мб не дотягивает
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный, лёгкий, брал на 128 гигов, свои функции выполняет, скорости достойные, за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Перов Владимир

Достоинства:


Комментарий:
SSD, в принципе, цену свою оправдывает. При записи файлов большого объема первые 30% заполняются со скоростью около 250 Мб/с (за счет механизма ускоренной записи SLC-кэш), затем сохраняется скорость 45-55 Мб/с. Это надо учитывать и не ждать от USB SSD постоянно высокой скорости на всём объеме. С другой стороны, с более дорогим SSD внутри в другом контейнере реальна скорость 120-130 Мб/с после первоначально высоких скоростей. Вывод - за такую цену приемлемый товар, чудес не стОит ждать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный ssd диск, с задачами справляется. Миниатюрный дизайн, удобно брать с собой. В общем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Липницкий Денис

Достоинства:


Комментарий:
Компактно, дёшево, сердито. Брал, то бы установить танчики, на ноуте играться) прекрасно подошло, игра запускается с этой флехи без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Качество хорошее. Объем определился системой как 120Гб. Скорость записи относительно высокая(по отношению к обычной флешке). Будет время тротестирую скорость и реальный объем спец. прогой. Мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. А как и что узнаю покажет в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск нормальный. Реальная емкость 119 Гб. Aomei PA показывает скорость чтения и записи приблизительно 450 Мб/с.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое , вместо кожзама мешочек, отформатировал в NTFS по тестам все соответствует, товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий. Комплектация супер. Пришлось повозиться с подключением к смарт тв. [2 самсунг и реалми. Системы не андроид и андроид 11 соответственно]. Не видели диск самсунги совсем, пока не отформатировал на самом реалми [он видел сам диск, но файлы не читал и не видел]. После этого, на ПК создал Новый том и присвоил букву [в смысле активировал ssd и отформатировал в ntfs] и всё заработало. Шнур с доп. питанием не понадобился.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, доставили \"завтра\", как и обещали. Объем соответствует, в пункте выдачи сразу подключил к телефону, форматировал, открылся. Дома на ПК подключился через USB 2.0, через 3.0 сразу не получилось. Форматнул в NTFS, подключился к USB 3.0 сделал тесты скорости чтения и записи. показал 455/350, после тестов закинул клиент танков, все хорошо. Чехол в комплекте порадовал, ношу в кармане. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Классный винчестер! Быстрый, удобный Есть даше чехол! Классный агрегат!
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В меру греется, если просто подключен к USB, люто греется, если он работает с данными. Но работает. Можно брать.


Внешний SSD Netac 128Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-128G-32BK) Black - данный товар вы можете купить по цене 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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