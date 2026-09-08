Внешний HDD Silicon Power Armor A60 1Tb (SP010TBPHDA60S3K)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
290
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A60 1Tb (SP010TBPHDA60S3K)
Уникальная технология производства корпуса устройства из единого блока особого резинового материала и специально разработанная система подвесной амортизации внутреннего механизма, обеспечивают защиту устройства от ударов и встрясок, часто случающихся при транспортировке, а также от попадания влаги и пыли. Armor A60 прошел испытания на соответствие американскому военному стандарту устойчивости к ударам MIL-STD-810G 516.7 Procedure IV (Transit drop test), и испытания стандарта IPX4 защиты от влаги, обеспечивая пользователю всестороннюю защиту записанной информации.
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A60 1Tb (SP010TBPHDA60S3K)
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Уникальная технология производства корпуса устройства из единого блока особого резинового материала и специально разработанная система подвесной амортизации внутреннего механизма, обеспечивают защиту устройства от ударов и встрясок, часто случающихся при транспортировке, а также от попадания влаги и пыли. Armor A60 прошел испытания на соответствие американскому военному стандарту устойчивости к ударам MIL-STD-810G 516.7 Procedure IV (Transit drop test), и испытания стандарта IPX4 защиты от влаги, обеспечивая пользователю всестороннюю защиту записанной информации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A60 1Tb (SP010TBPHDA60S3K)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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