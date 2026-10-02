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Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)

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Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25&quot; красный (AHD330-2TU31-CRD) - фото 1
Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25&quot; красный (AHD330-2TU31-CRD) - фото 2
Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25&quot; красный (AHD330-2TU31-CRD) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25&quot; красный (AHD330-2TU31-CRD) - фото 1
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25&quot; красный (AHD330-2TU31-CRD) - фото 2
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25&quot; красный (AHD330-2TU31-CRD) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)
11 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)

Обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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