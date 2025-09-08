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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)

2 Отзывы
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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
2000 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 030 руб. 
Начислим 465 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
29 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2x2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Объем
2000 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)

Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения более высокого уровня производительности в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи данных XS2000 повышает производительность, не создавая помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища емкостью, который позволяет выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2x2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Объем
2000 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения более высокого уровня производительности в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи данных XS2000 повышает производительность, не создавая помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища емкостью, который позволяет выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐


Купить Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G) - по цене 29030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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