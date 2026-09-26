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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 1
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 3
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 4
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 4
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154049
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
желтый
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
330

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)

HD710 Pro вносит свое слово в срок службы внешних жестких дисков. Производитель протестировал его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедился в том, что он пройдет испытание на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем в 2 Тб, это хранилище станет вашим помощником в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
желтый
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
HD710 Pro вносит свое слово в срок службы внешних жестких дисков. Производитель протестировал его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедился в том, что он пройдет испытание на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем в 2 Тб, это хранилище станет вашим помощником в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL)


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-2TU31-CYL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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