Top.Mail.Ru
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S)

11 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 5
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 6
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 5
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 6
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164467
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
зеленый, серый
Материал корпуса
резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
500

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S)

Внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25M3 объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S)

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2022
Кирилл С.

Достоинства:
Надёжный и быстрый
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2022
Анатолий

Достоинства:
очень удобен, брался под бэкап, работает

Недостатки:
нет
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2022
Максим Батиев

Достоинства:
Хороший качественный диск.

Недостатки:
После пробуждения компа от сна диск перезапускается.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2022
Дарья Ч.

Достоинства:
Приятный на ощупь, не греется, надежный. У нас уже пятый год, купили такой же родителям.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2022
Антон Моржаков

Достоинства:
работает и не ломается пока (около года пользуюсь этим + 3 года пользуюсь таким же, но поменьше)
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2022
Владимир С.

Достоинства:
Качественный диск.

Недостатки:
Бесшумный.

Комментарий:
Столько лет и работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2022
Сергей Михайлов

Достоинства:
Отличное приобретение для подарка. Цена/качество/функциональность. Сам себе такой не станешь покупать, а в подарок самое оно.

Недостатки:
Не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2022
Роман П.

Достоинства:
Качество, надежность, хороший корпус
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2022
Константин Р.

Достоинства:
Отличныё жёсткий диск

Комментарий:
Скорость работы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2022
Юрий Н.

Достоинства:
Хорош
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Армен А

Достоинства:
Хорошее качество!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
зеленый, серый
Материал корпуса
резина
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25M3 объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2022
Кирилл С.

Достоинства:
Надёжный и быстрый
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2022
Анатолий

Достоинства:
очень удобен, брался под бэкап, работает

Недостатки:
нет
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2022
Максим Батиев

Достоинства:
Хороший качественный диск.

Недостатки:
После пробуждения компа от сна диск перезапускается.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2022
Дарья Ч.

Достоинства:
Приятный на ощупь, не греется, надежный. У нас уже пятый год, купили такой же родителям.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2022
Антон Моржаков

Достоинства:
работает и не ломается пока (около года пользуюсь этим + 3 года пользуюсь таким же, но поменьше)
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2022
Владимир С.

Достоинства:
Качественный диск.

Недостатки:
Бесшумный.

Комментарий:
Столько лет и работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2022
Сергей Михайлов

Достоинства:
Отличное приобретение для подарка. Цена/качество/функциональность. Сам себе такой не станешь покупать, а в подарок самое оно.

Недостатки:
Не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2022
Роман П.

Достоинства:
Качество, надежность, хороший корпус
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2022
Константин Р.

Достоинства:
Отличныё жёсткий диск

Комментарий:
Скорость работы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2022
Юрий Н.

Достоинства:
Хорош
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2019
Армен А

Достоинства:
Хорошее качество!


Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...