Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 450 руб.
В наличии
Код товара: 569329
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
300
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K)
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP010TBPHD66SS3K] благодаря защищенной конструкции способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия и станет надежным помощником для хранения важных данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с мягким резиновым бампером, который поглощает удары и сохраняет целостность при незначительных падениях. Стандарт IPX4 подчеркивает устойчивость к влаге и пыли. HDD Silicon Power Armor A66 обладает емкостью 1 ТБ, поэтому позволяет хранить довольно большое количество различного контента. В комплекте поставляется кабель USB, для удобной фиксации которого на корпусе имеются специальные пазы.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP010TBPHD66SS3K] благодаря защищенной конструкции способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия и станет надежным помощником для хранения важных данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с мягким резиновым бампером, который поглощает удары и сохраняет целостность при незначительных падениях. Стандарт IPX4 подчеркивает устойчивость к влаге и пыли. HDD Silicon Power Armor A66 обладает емкостью 1 ТБ, поэтому позволяет хранить довольно большое количество различного контента. В комплекте поставляется кабель USB, для удобной фиксации которого на корпусе имеются специальные пазы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) – стоимость товара 10450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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