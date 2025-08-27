Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" черный (AHD330-2TU31-CBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
305
Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" черный (AHD330-2TU31-CBK)
Внешний жесткий диск HD330 обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором в 16.2 мм, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Внешний жесткий диск HD330 обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором в 16.2 мм, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Трудно погружает видео, это не очень удобно, если смотреть с диска.
Достоинства:
Комментарий:
Формат удобный, один шнур. скорость загрузки и отдачи не проверял, в принципе устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Уже три таких безпроблемно работают как файлопомойка.
Достоинства:
Комментарий:
вещь что надо ,для камеры и файлов самое то можно использовать как жёсткий диск на компьютере,передача данных как на ссд почти ну в общем все устраивает спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший диск, все как в описании. Единственное не понятно, винда 11 видит его а ноутбук на 10 нет.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен вовремя, соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Работает штатно. Использую полгода. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился, работает довольно шустро, порадовала резиновая оплётка, хотя я ожидал что она будет более мягкой. но в целом это лучше чем без неё.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично спасибо продавцу рекомендую,пришло как раз вовремя рекомендую спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Получил сегодня. Все четко. Скорость записи набиралась 120мб/с. 300гб закачал. Температура 38 держится. Кристал диск показал, что он нульсовый. По привозу, задержался на день, что вообще не критично) Неделя прошла. Все нормально. Через месяц отпишусь)
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, все работает, уже загрузил свой архив, на 2/3 заполнил диск
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен очень быстро! Все упаковано хорошо. Диск соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид прикольный первый день эксплуатации полёт нормальный решил отписаться после месяца эксплуатации. Работает отлично, наконец-то заполнил почти все 2Тб. файлы различных размеров. информацию держит, скорость в среднем 17мб. пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
По внешнему виду вроде нормально. Само устройство не включал. Проверю, дополнительно отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Брал для Ps5 как дополнительная память. Установился без проблем. Соответствует заявленым характеристикам. Рекомендую продавца и товар.
Достоинства:
Комментарий:
Первый день работы.Всë норм.Брал для расширения памяти консоли
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, работает, соответствует описанию. Брал для формирования фото архива. Скорость работы не была основным критерием,
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился за свои деньги, брал на расширение памяти x box series s. Скорость передачи данных понравилась в среднем 800 мб/с. Уточню, это перенос с основной памяти на жесктй диск, а не как установка, все же ssd быстрее для установки чем hdd. Как итог перенес примерно 310 Гб за примерно 50 мин
Достоинства:
Комментарий:
внешний диск не проработав и и месяца перестал определяться все манипуляции с ним не помогли не советую его к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
По факту показал 1,8 террабайта свободной памяти,а так шустрый,работает норм
Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" черный (AHD330-2TU31-CBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" черный (AHD330-2TU31-CBK)
Достоинства:
Комментарий:
Трудно погружает видео, это не очень удобно, если смотреть с диска.
Достоинства:
Комментарий:
Формат удобный, один шнур. скорость загрузки и отдачи не проверял, в принципе устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Уже три таких безпроблемно работают как файлопомойка.
Достоинства:
Комментарий:
вещь что надо ,для камеры и файлов самое то можно использовать как жёсткий диск на компьютере,передача данных как на ссд почти ну в общем все устраивает спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший диск, все как в описании. Единственное не понятно, винда 11 видит его а ноутбук на 10 нет.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен вовремя, соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Работает штатно. Использую полгода. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился, работает довольно шустро, порадовала резиновая оплётка, хотя я ожидал что она будет более мягкой. но в целом это лучше чем без неё.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично спасибо продавцу рекомендую,пришло как раз вовремя рекомендую спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Получил сегодня. Все четко. Скорость записи набиралась 120мб/с. 300гб закачал. Температура 38 держится. Кристал диск показал, что он нульсовый. По привозу, задержался на день, что вообще не критично) Неделя прошла. Все нормально. Через месяц отпишусь)
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, все работает, уже загрузил свой архив, на 2/3 заполнил диск
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен очень быстро! Все упаковано хорошо. Диск соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид прикольный первый день эксплуатации полёт нормальный решил отписаться после месяца эксплуатации. Работает отлично, наконец-то заполнил почти все 2Тб. файлы различных размеров. информацию держит, скорость в среднем 17мб. пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
По внешнему виду вроде нормально. Само устройство не включал. Проверю, дополнительно отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Брал для Ps5 как дополнительная память. Установился без проблем. Соответствует заявленым характеристикам. Рекомендую продавца и товар.
Достоинства:
Комментарий:
Первый день работы.Всë норм.Брал для расширения памяти консоли
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, работает, соответствует описанию. Брал для формирования фото архива. Скорость работы не была основным критерием,
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился за свои деньги, брал на расширение памяти x box series s. Скорость передачи данных понравилась в среднем 800 мб/с. Уточню, это перенос с основной памяти на жесктй диск, а не как установка, все же ssd быстрее для установки чем hdd. Как итог перенес примерно 310 Гб за примерно 50 мин
Достоинства:
Комментарий:
внешний диск не проработав и и месяца перестал определяться все манипуляции с ним не помогли не советую его к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
По факту показал 1,8 террабайта свободной памяти,а так шустрый,работает норм