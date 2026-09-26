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Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK)

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Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 1
Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 3
Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 4
Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 5
Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 3
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 4
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 5
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25&quot; USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254498
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х7
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK)

HD720 прошел строгие испытания на соответствие требованиям стандарта IP68, гарантирующим превосходную водо- и пылезащиту. Благодаря защищенной конструкции, HD720 нормально работает даже в запыленной среде и после погружения в «состоянии консервации» на 120 минут в воду на глубину 2 метра. Трехслойная конструкция корпуса HD720 включает уникальный, исключительно упругий резиновый материал, который амортизирует самые сильные удары, направленные под любым углом. При сильном ударном сотрясении HD720 автоматически включается акселерометрическая виброзащита, и начинает мигать красная лампа. Если сотрясение прекратилось, ровное свечение или мигание синей лампы показывает, что возобновился нормальный режим работы.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, резина
Страна производитель
Китай
Описание
HD720 прошел строгие испытания на соответствие требованиям стандарта IP68, гарантирующим превосходную водо- и пылезащиту. Благодаря защищенной конструкции, HD720 нормально работает даже в запыленной среде и после погружения в «состоянии консервации» на 120 минут в воду на глубину 2 метра. Трехслойная конструкция корпуса HD720 включает уникальный, исключительно упругий резиновый материал, который амортизирует самые сильные удары, направленные под любым углом. При сильном ударном сотрясении HD720 автоматически включается акселерометрическая виброзащита, и начинает мигать красная лампа. Если сотрясение прекратилось, ровное свечение или мигание синей лампы показывает, что возобновился нормальный режим работы.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
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Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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