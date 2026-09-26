Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х13
Вес, кг.
1.19
Описание товара Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный
Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитВнешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1T...
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-...
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитВнешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Red (AHD330-1TU31...
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU...
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитВнешний HDD ADATA HD330 1TB синий (AHD330-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1...
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P...
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD71...
-
В наличииЦена 11 760 руб.2940 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV6...
-
В наличииЦена 11 760 руб.2940 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2T...
Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный