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Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 4
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 5
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 6
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 7
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 4
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 5
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 6
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 7
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)
10 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
290

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)

Внешний HDD Silicon Power Armor A65B выполнен в ударопрочном корпусе с 3-слойной конструкцией, что позволяет ему выдерживать механические воздействия и падения. Класс защищенности IP67 отмечает устойчивость к воздействиям пыли, влаги и погружению в воду. Внутри накопителя Silicon Power Armor A65B установлено 2.5-дюймовое устройство HDD объемом 1 ТБ, что позволяет хранить довольно большое количество различных документов и мультимедийных файлов. Кабель с интерфейсом USB Type-A гарантирует быстрый обмен файлами и широкую совместимость с различными устройствами.

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B выполнен в ударопрочном корпусе с 3-слойной конструкцией, что позволяет ему выдерживать механические воздействия и падения. Класс защищенности IP67 отмечает устойчивость к воздействиям пыли, влаги и погружению в воду. Внутри накопителя Silicon Power Armor A65B установлено 2.5-дюймовое устройство HDD объемом 1 ТБ, что позволяет хранить довольно большое количество различных документов и мультимедийных файлов. Кабель с интерфейсом USB Type-A гарантирует быстрый обмен файлами и широкую совместимость с различными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - стоимость товара 10010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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