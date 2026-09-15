Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб.
В наличии
Код товара: 603598
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
290
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B выполнен в ударопрочном корпусе с 3-слойной конструкцией, что позволяет ему выдерживать механические воздействия и падения. Класс защищенности IP67 отмечает устойчивость к воздействиям пыли, влаги и погружению в воду. Внутри накопителя Silicon Power Armor A65B установлено 2.5-дюймовое устройство HDD объемом 1 ТБ, что позволяет хранить довольно большое количество различных документов и мультимедийных файлов. Кабель с интерфейсом USB Type-A гарантирует быстрый обмен файлами и широкую совместимость с различными устройствами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU...
-
В наличииЦена 9 700 руб.2425 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb желтый (AHD71...
-
В наличииЦена 9 730 руб.2433 руб. в СплитВнешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN)
-
В наличииЦена 9 970 руб.2493 руб. в СплитВнешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10ER3AA) красный
-
В наличииЦена 9 970 руб.2493 руб. в СплитВнешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EW3AA) бежевый
-
В наличииЦена 10 140 руб.2535 руб. в СплитВнешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитВнешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный
-
В наличииЦена 10 450 руб.2613 руб. в СплитВнешний HDD Silicon Power External 1.0Tb (SP010TBPHD66SS3B) черн...
-
В наличииЦена 10 450 руб.2613 руб. в СплитВнешний HDD Silicon Power External 1.0Tb (SP010TBPHD66SS3Y) черн...
-
В наличииЦена 10 450 руб.2613 руб. в СплитВнешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS...
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитВнешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B)
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2T...
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B выполнен в ударопрочном корпусе с 3-слойной конструкцией, что позволяет ему выдерживать механические воздействия и падения. Класс защищенности IP67 отмечает устойчивость к воздействиям пыли, влаги и погружению в воду. Внутри накопителя Silicon Power Armor A65B установлено 2.5-дюймовое устройство HDD объемом 1 ТБ, что позволяет хранить довольно большое количество различных документов и мультимедийных файлов. Кабель с интерфейсом USB Type-A гарантирует быстрый обмен файлами и широкую совместимость с различными устройствами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - стоимость товара 10010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)