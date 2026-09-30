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Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN)

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Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 1
Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 2
Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 3
Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 4
Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 5
Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 5
  • Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299071
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN)

My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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