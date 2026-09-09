Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)
Внешний HDD A-Data HV620 Slim [AHV620S-2TU31-CBK] – портативный накопитель. Вариантов использования у него масса: создание резервной копии ОС, перенос файлов между компьютерами, продолжительное хранение информации и т.д. Формат накопителя – 2.5 дюйма. Его размеры – 115x78x11.5 мм, а вес – 152 грамма. Внешний диск компактный и легкий, брать его с собой удобно. Материал корпуса – пластик. Использовался проверенный полимер, который переносит механические воздействия, противостоит появлению царапин. Интерфейс для подключения накопителя – USB 3.0 Type-A. Его потенциальная пропускная способность достигает 5 Гбит/с. Интерфейс не урезает скорость передачи данных, можно быстро выполнить копирование больших массивов информации. Внешний HDD A-Data HV620 Slim [AHV620S-2TU31-CBK] оснащается индикатором работы. С накопителем в комплекте поставляется кабель для подключения к компьютеру. Отметим значительный объем доступной памяти – 2 ТБ. На накопителе можно хранить колоссальное количество файлов. Корпус внешнего жесткого диска обладает эргономичной формой. За счет продуманной конструкции его удобно держать в ладони. Скорость вращения шпинделя HDD оптимальная – 5400 оборотов в минуту.
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