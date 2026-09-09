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Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 700 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)
11 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
20000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х3
Вес, г.
250

Описание товара Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)

Внешний HDD A-Data HV620 Slim [AHV620S-2TU31-CBK] – портативный накопитель. Вариантов использования у него масса: создание резервной копии ОС, перенос файлов между компьютерами, продолжительное хранение информации и т.д. Формат накопителя – 2.5 дюйма. Его размеры – 115x78x11.5 мм, а вес – 152 грамма. Внешний диск компактный и легкий, брать его с собой удобно. Материал корпуса – пластик. Использовался проверенный полимер, который переносит механические воздействия, противостоит появлению царапин. Интерфейс для подключения накопителя – USB 3.0 Type-A. Его потенциальная пропускная способность достигает 5 Гбит/с. Интерфейс не урезает скорость передачи данных, можно быстро выполнить копирование больших массивов информации. Внешний HDD A-Data HV620 Slim [AHV620S-2TU31-CBK] оснащается индикатором работы. С накопителем в комплекте поставляется кабель для подключения к компьютеру. Отметим значительный объем доступной памяти – 2 ТБ. На накопителе можно хранить колоссальное количество файлов. Корпус внешнего жесткого диска обладает эргономичной формой. За счет продуманной конструкции его удобно держать в ладони. Скорость вращения шпинделя HDD оптимальная – 5400 оборотов в минуту.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
20000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD A-Data HV620 Slim [AHV620S-2TU31-CBK] – портативный накопитель. Вариантов использования у него масса: создание резервной копии ОС, перенос файлов между компьютерами, продолжительное хранение информации и т.д. Формат накопителя – 2.5 дюйма. Его размеры – 115x78x11.5 мм, а вес – 152 грамма. Внешний диск компактный и легкий, брать его с собой удобно. Материал корпуса – пластик. Использовался проверенный полимер, который переносит механические воздействия, противостоит появлению царапин. Интерфейс для подключения накопителя – USB 3.0 Type-A. Его потенциальная пропускная способность достигает 5 Гбит/с. Интерфейс не урезает скорость передачи данных, можно быстро выполнить копирование больших массивов информации. Внешний HDD A-Data HV620 Slim [AHV620S-2TU31-CBK] оснащается индикатором работы. С накопителем в комплекте поставляется кабель для подключения к компьютеру. Отметим значительный объем доступной памяти – 2 ТБ. На накопителе можно хранить колоссальное количество файлов. Корпус внешнего жесткого диска обладает эргономичной формой. За счет продуманной конструкции его удобно держать в ладони. Скорость вращения шпинделя HDD оптимальная – 5400 оборотов в минуту.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK) - стоимость товара 11700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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