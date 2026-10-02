Top.Mail.Ru
Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD 2.5&quot; ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 1
Внешний HDD 2.5&quot; ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 2
Внешний HDD 2.5&quot; ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD 2.5&quot; ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 1
  • Внешний HDD 2.5&quot; ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 2
  • Внешний HDD 2.5&quot; ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный
11 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х4
Вес, г.
250

Описание товара Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный

Частота вращения шпинделя: 5400 об/мин. Максимальная скорость интерфейса: 500 МБ/с. Прорезиненный корпус. Стандарт защиты MIL-STD-810. Защита от пыли и влаги.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Частота вращения шпинделя: 5400 об/мин. Максимальная скорость интерфейса: 500 МБ/с. Прорезиненный корпус. Стандарт защиты MIL-STD-810. Защита от пыли и влаги.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...