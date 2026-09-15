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Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1

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Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 1
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 2
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 3
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 4
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 5
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 1
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 2
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 3
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 4
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 5
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1
11 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
23

Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1

Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBL] является надежным средством хранения различных данных и быстрого доступа к ним при необходимости. Портативный накопитель выполнен в корпусе из ударопрочного пластика в синем цвете и отличается компактными размерами. Благодаря емкости 2 ТБ накопитель позволяет хранить довольно большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Подключение накопителя HDD A-DATA HV320 к совместимым устройствам осуществляется посредством кабеля USB 3.2 Gen1. Кабель синхронизации поставляется в комплекте.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBL] является надежным средством хранения различных данных и быстрого доступа к ним при необходимости. Портативный накопитель выполнен в корпусе из ударопрочного пластика в синем цвете и отличается компактными размерами. Благодаря емкости 2 ТБ накопитель позволяет хранить довольно большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Подключение накопителя HDD A-DATA HV320 к совместимым устройствам осуществляется посредством кабеля USB 3.2 Gen1. Кабель синхронизации поставляется в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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