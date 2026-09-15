Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб.
В наличии
Код товара: 569324
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
23
Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1
Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBL] является надежным средством хранения различных данных и быстрого доступа к ним при необходимости. Портативный накопитель выполнен в корпусе из ударопрочного пластика в синем цвете и отличается компактными размерами. Благодаря емкости 2 ТБ накопитель позволяет хранить довольно большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Подключение накопителя HDD A-DATA HV320 к совместимым устройствам осуществляется посредством кабеля USB 3.2 Gen1. Кабель синхронизации поставляется в комплекте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBL] является надежным средством хранения различных данных и быстрого доступа к ним при необходимости. Портативный накопитель выполнен в корпусе из ударопрочного пластика в синем цвете и отличается компактными размерами. Благодаря емкости 2 ТБ накопитель позволяет хранить довольно большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Подключение накопителя HDD A-DATA HV320 к совместимым устройствам осуществляется посредством кабеля USB 3.2 Gen1. Кабель синхронизации поставляется в комплекте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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