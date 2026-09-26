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Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный

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Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366687
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный

Благодаря внешнему HDD Silicon Power Armor A62 [SP020TBPHD62SS3K] все важные и ценные для вас данные всегда будут у вас под рукой. Данная модель отличается элегантным внешним видом, обеспеченным гармоничным сочетанием черной расцветки корпуса и красных вставок. Устройство предоставляет в ваше пользование 2 ТБ свободной памяти: вся ваша коллекция фотографий, любимая музыка и фильмы легко поместятся на этот винчестер. Объем буфера соответствует 8 МБ. Скорость вращения шпинделя достигает 5400 rpm. Внешний HDD Silicon Power Armor A62 [SP020TBPHD62SS3K] использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type A с пропускной способностью 5 Гбит. Он гарантирует быстрый обмен данными между винчестером и цифровым устройством. Портативная модель, представленная в форм-факторе 2.5, облачена в достаточно прочный пластиковый корпус, который способен защитить ее аппаратную часть от пыли, брызг воды и механических воздействий. Жесткий диск, весящий 180 г, комплектуется кабелем USB. Габариты модели - 131.7x86.5x14.9 мм (длина, ширина и толщина соответственно).



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря внешнему HDD Silicon Power Armor A62 [SP020TBPHD62SS3K] все важные и ценные для вас данные всегда будут у вас под рукой. Данная модель отличается элегантным внешним видом, обеспеченным гармоничным сочетанием черной расцветки корпуса и красных вставок. Устройство предоставляет в ваше пользование 2 ТБ свободной памяти: вся ваша коллекция фотографий, любимая музыка и фильмы легко поместятся на этот винчестер. Объем буфера соответствует 8 МБ. Скорость вращения шпинделя достигает 5400 rpm. Внешний HDD Silicon Power Armor A62 [SP020TBPHD62SS3K] использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type A с пропускной способностью 5 Гбит. Он гарантирует быстрый обмен данными между винчестером и цифровым устройством. Портативная модель, представленная в форм-факторе 2.5, облачена в достаточно прочный пластиковый корпус, который способен защитить ее аппаратную часть от пыли, брызг воды и механических воздействий. Жесткий диск, весящий 180 г, комплектуется кабелем USB. Габариты модели - 131.7x86.5x14.9 мм (длина, ширина и толщина соответственно).


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные
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Отзывы


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