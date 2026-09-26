Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черный
Благодаря внешнему HDD Silicon Power Armor A62 [SP020TBPHD62SS3K] все важные и ценные для вас данные всегда будут у вас под рукой. Данная модель отличается элегантным внешним видом, обеспеченным гармоничным сочетанием черной расцветки корпуса и красных вставок. Устройство предоставляет в ваше пользование 2 ТБ свободной памяти: вся ваша коллекция фотографий, любимая музыка и фильмы легко поместятся на этот винчестер. Объем буфера соответствует 8 МБ. Скорость вращения шпинделя достигает 5400 rpm. Внешний HDD Silicon Power Armor A62 [SP020TBPHD62SS3K] использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type A с пропускной способностью 5 Гбит. Он гарантирует быстрый обмен данными между винчестером и цифровым устройством. Портативная модель, представленная в форм-факторе 2.5, облачена в достаточно прочный пластиковый корпус, который способен защитить ее аппаратную часть от пыли, брызг воды и механических воздействий. Жесткий диск, весящий 180 г, комплектуется кабелем USB. Габариты модели - 131.7x86.5x14.9 мм (длина, ширина и толщина соответственно).
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