Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU31-CBL)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб.
В наличии
Код товара: 153927
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
280
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU31-CBL)
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 2TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 2TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU31-CBL)
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 2TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 2TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU31-CBL)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU31-CBL) - по цене 11650 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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