Внешний HDD Seagate 10TB (STKP10000400)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
10 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
10 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х22
Вес, кг.
1.4
Описание товара Внешний HDD Seagate 10TB (STKP10000400)
Простой в использовании жесткий диск настольного компьютера - просто подключите адаптер питания и кабель USB. Быстрая передача файлов с помощью USB 3.0. Сохранение файлов перетаскиванием прямо из коробки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
10 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Простой в использовании жесткий диск настольного компьютера - просто подключите адаптер питания и кабель USB. Быстрая передача файлов с помощью USB 3.0. Сохранение файлов перетаскиванием прямо из коробки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Все как хотел. Немного поскрипывает при скачивании, но очень тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует. Да, немного шумит при обращении (записи / удалении файлов), но меня его \"урчание\" даже прикалывает. Возможно, через пару лет надоест, но пока пользуюсь несколько месяцев - всё только радует. Рекомендую (вот только бы цену пониже)!
Достоинства:
Комментарий:
Уже несколько месяцев, работает не выключаясь. Полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, благодаря этой штуковине я готов к апокалипсису, уже забил контентом под завязку
Достоинства:
Комментарий:
Большой по размеру как минус. Знал бы , что такой не брал бы, лучше бы взял пару на 4 или 5 тб компактных в дорогу. Подробных фото, когда заказывал не было, а забирал не я из ПВЗ , сам был в командировке. Внутри находится такой же жосткий диск, как и на комп обычно идёт , только толше. Пластик который защищает на вид хрупкий. в комплект прилагается блок питания, кабель с входом для ноута или компа usb для передачи данных, и комплект разных насадок для различных розеток. В целом , использовать только дома или в офисе, но в дорогу не подходит. Лично мне не подошёл из-за размеров , за это 3 звезды, но сеорость и свои функции выполняет хорошо на 5 звёзд.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, не вскрывался, полная комплектация, есть чек-накладная от магазина. в плюсах много места, не плохая скорость передачи 120-160мб/с (1,2тб мелких файлов перекидывал около 4 часов) пока ещё не проверил диск на наработку, если будет всё плохо, дополню комментарий.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично , залил фильмы для кинотеатра , работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Спустя 3 месяца диск работает в обычном режиме, без сбоев. При работе слегка шумноват, но не критично. Продавцу отдельная благодарность, ибо мониторил всевозможные ресурсы и площадки ради диска с данным обьемом памяти около года. Цена везде была в 1,5-2 раза выше, поэтому было немного рискованно брать, но по итогу всё ок, к тому же диск очень похож на новый) Также рекомендую всем отфармотировать данный диск перед началом работы в NFTS.
Внешний HDD Seagate 10TB (STKP10000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 10TB (STKP10000400)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Все как хотел. Немного поскрипывает при скачивании, но очень тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует. Да, немного шумит при обращении (записи / удалении файлов), но меня его \"урчание\" даже прикалывает. Возможно, через пару лет надоест, но пока пользуюсь несколько месяцев - всё только радует. Рекомендую (вот только бы цену пониже)!
Достоинства:
Комментарий:
Уже несколько месяцев, работает не выключаясь. Полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, благодаря этой штуковине я готов к апокалипсису, уже забил контентом под завязку
Достоинства:
Комментарий:
Большой по размеру как минус. Знал бы , что такой не брал бы, лучше бы взял пару на 4 или 5 тб компактных в дорогу. Подробных фото, когда заказывал не было, а забирал не я из ПВЗ , сам был в командировке. Внутри находится такой же жосткий диск, как и на комп обычно идёт , только толше. Пластик который защищает на вид хрупкий. в комплект прилагается блок питания, кабель с входом для ноута или компа usb для передачи данных, и комплект разных насадок для различных розеток. В целом , использовать только дома или в офисе, но в дорогу не подходит. Лично мне не подошёл из-за размеров , за это 3 звезды, но сеорость и свои функции выполняет хорошо на 5 звёзд.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, не вскрывался, полная комплектация, есть чек-накладная от магазина. в плюсах много места, не плохая скорость передачи 120-160мб/с (1,2тб мелких файлов перекидывал около 4 часов) пока ещё не проверил диск на наработку, если будет всё плохо, дополню комментарий.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично , залил фильмы для кинотеатра , работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Спустя 3 месяца диск работает в обычном режиме, без сбоев. При работе слегка шумноват, но не критично. Продавцу отдельная благодарность, ибо мониторил всевозможные ресурсы и площадки ради диска с данным обьемом памяти около года. Цена везде была в 1,5-2 раза выше, поэтому было немного рискованно брать, но по итогу всё ок, к тому же диск очень похож на новый) Также рекомендую всем отфармотировать данный диск перед началом работы в NFTS.