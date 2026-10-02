Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 330 руб.
В наличии
Код товара: 293366
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х12
Вес, г.
240
Описание товара Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black
В каждом путешествии нужен Passport. My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
В каждом путешествии нужен Passport. My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - этот товар вы можете купить по цене 17330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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