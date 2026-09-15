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Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL)

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Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 1
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 2
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 3
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 4
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 5
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 6
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 7
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 8
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Объем
960 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 5
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 6
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 7
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 8
  • Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 330 руб. 
Начислим 262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL)
16 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип накопителя
SSD
Объем
960 Гб
Цвет
серебристый
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, чехол, инструкция
Материал корпуса
алюминий, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL)

Внешние жесткие диски Netac представляют собой идеальное сочетание стиля, производительности и надежности. Этот SSD-накопитель с объемом 960 Гб обеспечивает невероятно быструю передачу данных благодаря современному интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-C, который позволяет мгновенно перемещать большие файлы и сокращает время синхронизации. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для переноса, что особенно важно для активных пользователей, которые часто находятся в движении. Корпус изготовлен из высококачественного алюминия и пластика, что придает устройству прочность и долговечность, сохраняя при этом его стильный и современный внешний вид. Серебристый цвет подчеркивает элегантность устройства и гармонично вписывается в любой современный интерьер или рабочее пространство. Бренд Netac обеспечивает надежность и передовые технологии в каждом своем устройстве, и этот внешний SSD-диск не исключение. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и производительность, предлагая надежное хранение данных в стильном корпусе.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип накопителя
SSD
Объем
960 Гб
Цвет
серебристый
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, чехол, инструкция
Материал корпуса
алюминий, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски Netac представляют собой идеальное сочетание стиля, производительности и надежности. Этот SSD-накопитель с объемом 960 Гб обеспечивает невероятно быструю передачу данных благодаря современному интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-C, который позволяет мгновенно перемещать большие файлы и сокращает время синхронизации. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для переноса, что особенно важно для активных пользователей, которые часто находятся в движении. Корпус изготовлен из высококачественного алюминия и пластика, что придает устройству прочность и долговечность, сохраняя при этом его стильный и современный внешний вид. Серебристый цвет подчеркивает элегантность устройства и гармонично вписывается в любой современный интерьер или рабочее пространство. Бренд Netac обеспечивает надежность и передовые технологии в каждом своем устройстве, и этот внешний SSD-диск не исключение. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и производительность, предлагая надежное хранение данных в стильном корпусе.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL) - купить по цене 16330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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