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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401

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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 6
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 7
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 8
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Объем
2 Тб
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 5
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 6
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 7
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 8
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718478
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
2 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Материал корпуса
алюминий, пластик
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
990

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401

**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch 2.5' 2TB STKY2000401** Внешний жёсткий диск от компании Seagate — это надёжное и удобное решение для хранения данных. Он оснащён USB 3.2 Gen1 Type-A портом, который обеспечивает быструю передачу информации. Основные характеристики: * Объём памяти: 2 ТБ. * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Цвет: серый. * Модель: One Touch (STKY2000401). Жёсткий диск имеет компактный размер и лёгкий вес, что делает его удобным для переноски. Он совместим с различными устройствами, поддерживающими USB-подключение. Если вам нужно дополнительное место для хранения файлов, фотографий, видео или других данных, то внешний жёсткий диск Seagate One Touch — отличный выбор.



Теги товара: 2 Тб, hdd

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
2 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Материал корпуса
алюминий, пластик
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch 2.5' 2TB STKY2000401** Внешний жёсткий диск от компании Seagate — это надёжное и удобное решение для хранения данных. Он оснащён USB 3.2 Gen1 Type-A портом, который обеспечивает быструю передачу информации. Основные характеристики: * Объём памяти: 2 ТБ. * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Цвет: серый. * Модель: One Touch (STKY2000401). Жёсткий диск имеет компактный размер и лёгкий вес, что делает его удобным для переноски. Он совместим с различными устройствами, поддерживающими USB-подключение. Если вам нужно дополнительное место для хранения файлов, фотографий, видео или других данных, то внешний жёсткий диск Seagate One Touch — отличный выбор.


Теги товара: 2 Тб, hdd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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