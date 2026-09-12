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Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK)

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Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 1
Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 2
Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 3
Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 4
Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 5
Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 1
  • Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 2
  • Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 3
  • Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 4
  • Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 5
  • Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
16 200 руб.  17 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657988
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х5
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK)

Внешний жесткий диск Silicon Power предлагает превосходное сочетание производительности и стиля для хранения и передачи ваших данных. С объемом памяти 2 Тб и использованием технологии SSD, этот накопитель обеспечивает высокоскоростной доступ к вашим файлам и максимальную надежность. Элегантный корпус из пластика выполнен в классическом черном цвете, что делает устройство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот диск идеальным выбором для мобильного использования, легко помещающимся в сумке или кармане. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A гарантирует быструю передачу данных и широкую совместимость с различными устройствами — от ноутбуков и ПК до игровых консолей. Бренд Silicon Power зарекомендовал себя как надежный производитель высококачественных устройств хранения, предлагающий пользователям сочетание современных технологий и доступной цены. Выбирая этот диск, вы получаете надежное и мощное решение для повседневного использования.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Silicon Power предлагает превосходное сочетание производительности и стиля для хранения и передачи ваших данных. С объемом памяти 2 Тб и использованием технологии SSD, этот накопитель обеспечивает высокоскоростной доступ к вашим файлам и максимальную надежность. Элегантный корпус из пластика выполнен в классическом черном цвете, что делает устройство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот диск идеальным выбором для мобильного использования, легко помещающимся в сумке или кармане. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A гарантирует быструю передачу данных и широкую совместимость с различными устройствами — от ноутбуков и ПК до игровых консолей. Бренд Silicon Power зарекомендовал себя как надежный производитель высококачественных устройств хранения, предлагающий пользователям сочетание современных технологий и доступной цены. Выбирая этот диск, вы получаете надежное и мощное решение для повседневного использования.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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