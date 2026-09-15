Top.Mail.Ru
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 1
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 2
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 3
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 4
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 5
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 6
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 5
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 6
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 340 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)
24 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)

Стильный быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства прицелом на будущее. никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово работе.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства прицелом на будущее. никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - купить по цене 24340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...