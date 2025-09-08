Внешний SSD Kingston XS1000 2TB (SXS1000/2000G) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний SSD Kingston XS1000 2TB (SXS1000/2000G) черный
Внешний SSD-накопитель Kingston XS1000 — невероятно удобное решение для резервного копирования файлов. Его элегантный и компактный форм-фактор идеально впишется в ваш образ жизни: этот накопитель можно с легкостью брать с собой куда угодно. Однако, не позволяйте размерам ввести вас в заблуждение — это миниатюрное устройство может похвастаться скоростью до 1050 Мб/с1 и емкостью до 2 ТБ2, обеспечивая достаточное быстродействие и пространство для хранения ваших ценных данных. Благодаря непревзойденному удобству и впечатляющим возможностям хранения XS1000 с включенным в комплект кабелем USB Type-C3 на Type-A станет вашим надежным партнером по беспроблемному резервному копированию файлов. Ваши важные документы, видео и фотоальбомы, мультимедийные файлы всегда будут под рукой. Распрощайтесь с громоздкими устройствами и поприветствуйте оптимизированную эффективность хранения данных на внешнем твердотельном накопителе XS1000. Абсолютная портативность Этот компактный, изящный, полностью черный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, помещается на ладони и позволяет без труда брать нужные файлы с собой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 670 руб.6668 руб. в СплитВнешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
-
В наличииЦена 26 680 руб.6670 руб. в СплитВнешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Сини...
-
В наличииЦена 28 110 руб.7028 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый
-
В наличииЦена 31 820 руб.7955 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)
-
В наличииЦена 35 310 руб.8828 руб. в СплитВнешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)
-
В наличииЦена 35 310 руб.8828 руб. в СплитВнешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0H/WW)
-
В наличииЦена 37 710 руб.9428 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный
-
В наличииЦена 47 060 руб.11765 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)
-
В наличииЦена 51 300 руб.12825 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий
-
В наличииЦена 52 120 руб.13030 руб. в СплитВнешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) че...
-
В наличииЦена 70 680 руб.17670 руб. в СплитВнешний HDD WD My Book 16ТБ (WDBBGB0160HBK-EESN)
-
В наличииЦена 97 520 руб.24380 руб. в СплитВнешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Достоинства:
Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐
Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston XS1000 2TB (SXS1000/2000G) черный
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Достоинства:
Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐