Top.Mail.Ru
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 1
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 2
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 3
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 4
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 5
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 6
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 7
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 8
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 9
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 10
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 11
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 12
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 13
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 14
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 15
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 16
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 17
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 18
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 19
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 20
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 21
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 1
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 2
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 3
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 4
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 5
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 6
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 7
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 8
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 9
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 10
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 11
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 12
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 13
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 14
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 15
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 16
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 17
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 18
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 19
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 20
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 21
  • Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396850
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
170

Описание товара Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)

Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента. Высочайшая скорость SSD накопителя T7 с интерфейсом USB 3.2 Gen2 обеспечит практически мгновенный перенос ваших данных. Встроенная технология PCIe NVMe ускоряет процесс последовательного чтения/записи до значений порядка 1050/1000 MБ/сек., соответственно, благодаря быстродействие накопителя T7 почти в два раза превышает быстродействие предыдущего накопителя T5. Безопасность данных в накопителе надежно обеспечена паролем с AES 256-битным шифрованием. Электроника накопителя защищена прочным металлическим корпусом, выдерживающим падение с высоты до 2 метров. Пользуйтесь накопителем T7, не беспокоясь о проблеме перегрева. Улучшенная система защиты накопителя T7 от перегрева обеспечена технологией ePCM и динамической термозащитой Dynamic Thermal Guard, контролирующей температуру, благодаряя чему этот компактный SSD накопитель даже при высоких скоростях обмена данными сохраняет оптимальную температуру. Стандартными признаками накопителя T7 Touch являются малая толщина и карманные размеры. Накопитель весит 58 грамм, а по размерам он напоминает кредитную карту. Благодаря элегантному и прочному алюминиевому корпусу, накопитель комфортно умещается в вашей руке. Накопитель T7 поставляется со встроенным обновленным ПО для PC и Mac ОС, что позволяет установить пароли и получать последние обновления программного обеспечения. Вы также можете загрузить мобильное приложение для смартфонов и планшетов с ОС Android.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)

Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента. Высочайшая скорость SSD накопителя T7 с интерфейсом USB 3.2 Gen2 обеспечит практически мгновенный перенос ваших данных. Встроенная технология PCIe NVMe ускоряет процесс последовательного чтения/записи до значений порядка 1050/1000 MБ/сек., соответственно, благодаря быстродействие накопителя T7 почти в два раза превышает быстродействие предыдущего накопителя T5. Безопасность данных в накопителе надежно обеспечена паролем с AES 256-битным шифрованием. Электроника накопителя защищена прочным металлическим корпусом, выдерживающим падение с высоты до 2 метров. Пользуйтесь накопителем T7, не беспокоясь о проблеме перегрева. Улучшенная система защиты накопителя T7 от перегрева обеспечена технологией ePCM и динамической термозащитой Dynamic Thermal Guard, контролирующей температуру, благодаряя чему этот компактный SSD накопитель даже при высоких скоростях обмена данными сохраняет оптимальную температуру. Стандартными признаками накопителя T7 Touch являются малая толщина и карманные размеры. Накопитель весит 58 грамм, а по размерам он напоминает кредитную карту. Благодаря элегантному и прочному алюминиевому корпусу, накопитель комфортно умещается в вашей руке. Накопитель T7 поставляется со встроенным обновленным ПО для PC и Mac ОС, что позволяет установить пароли и получать последние обновления программного обеспечения. Вы также можете загрузить мобильное приложение для смартфонов и планшетов с ОС Android.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами


Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...