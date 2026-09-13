Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный
Внешний жесткий диск Samsung представляет собой надежное и высокоэффективное устройство хранения данных, идеально подходящее для пользователей, ценящих скорость и надежность. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, этот SSD диск обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что особенно удобно при работе с большими объемами информации. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, который обеспечивает защиту от мелких повреждений и при этом сохраняет легкость и компактность. Форм-фактор 1.8 дюйма делает этот жесткий диск максимально портативным — его легко можно носить с собой, не занимая много места в сумке или кармане. С классическим черным цветом корпуса, который идеально вписывается в любой стиль, внешний жесткий диск Samsung станет стильным дополнением к вашему набору гаджетов. Будучи брендом с мировым именем, Samsung гарантирует высокое качество и стабильную производительность каждого устройства. Благодаря объему в 2 Тб, этот SSD накопитель предоставляет достаточно места для хранения множества файлов, включая документы, фотографии, видео и игровую библиотеку, обеспечивая быстрый доступ к данным в любой момент. Этот внешний жесткий диск является идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между портативностью и вместимостью.
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