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Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN)

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Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 1
Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 2
Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 3
Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 4
Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8000
  • Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292567
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, кг.
1.25

Описание товара Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN)

Настольный жёсткий диск WD My Book подойдёт для хранения больших массивов информации – в том числе трёхмерных моделей, сложных чертежей, видеороликов, фотографий и многого другого. Стильное оформление делает его настоящим украшением вашего рабочего стола.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Book (New) 8Tb (WDBBGB0080HBK-EESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8000
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный жёсткий диск WD My Book подойдёт для хранения больших массивов информации – в том числе трёхмерных моделей, сложных чертежей, видеороликов, фотографий и многого другого. Стильное оформление делает его настоящим украшением вашего рабочего стола.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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