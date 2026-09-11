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Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)

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Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 1
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 2
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 3
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 4
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 5
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 6
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 7
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 8
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 9
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 1
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 2
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 3
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 4
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 5
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 6
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 7
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 8
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 9
  • Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491436
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х22
Вес, кг.
1

Описание товара Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)

Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 8 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе. Seagate Expansion подключается через шнур USB Type-A, поддерживая стандарт USB 3.2 Gen1 и обратную совместимость с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Это говорит о широкой совместимости с компьютерной техники, позволяет стать внешнему HDD тем устройством, которое всегда будет под рукой с нужными файлами. Перенося на диск данные, вы будете поддерживать производительность ПК на высоком уровне, ведь при незаполненной памяти он будет работать стабильно и без сбоев.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 8 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе. Seagate Expansion подключается через шнур USB Type-A, поддерживая стандарт USB 3.2 Gen1 и обратную совместимость с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Это говорит о широкой совместимости с компьютерной техники, позволяет стать внешнему HDD тем устройством, которое всегда будет под рукой с нужными файлами. Перенося на диск данные, вы будете поддерживать производительность ПК на высоком уровне, ведь при незаполненной памяти он будет работать стабильно и без сбоев.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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