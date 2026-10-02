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Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD)

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Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 1
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 2
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 3
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 4
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 5
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 1
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 2
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 3
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 4
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 5
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650774
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Вес, г.
240

Описание товара Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD)

Внешний SSD ADATA SC610 [SC610-2000G-CBK/RD] с питанием от порта USB Type-A обеспечивает удобный доступ к файлам при необходимости. Пользователь получает вместительное хранилище объемом 2000 ГБ в компактном корпусе с размерами 67.3х23.5 мм и весом 13 г. Скорость в режиме чтения 550 Мбайт/сек гарантирует быстродействие накопителя. Для синхронизации SSD ADATA SC610 с ПК не требуется установка программного обеспечения. На корпусе запоминающего устройства есть выдвижной механизм для извлечения порта USB и отверстие под ремешок.

Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB 3.2 BLACK (SC610-2000G-CBK/RD)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD ADATA SC610 [SC610-2000G-CBK/RD] с питанием от порта USB Type-A обеспечивает удобный доступ к файлам при необходимости. Пользователь получает вместительное хранилище объемом 2000 ГБ в компактном корпусе с размерами 67.3х23.5 мм и весом 13 г. Скорость в режиме чтения 550 Мбайт/сек гарантирует быстродействие накопителя. Для синхронизации SSD ADATA SC610 с ПК не требуется установка программного обеспечения. На корпусе запоминающего устройства есть выдвижной механизм для извлечения порта USB и отверстие под ремешок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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