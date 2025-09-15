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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)

20 Отзывы
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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 1
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 2
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 3
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 4
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 320 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633546
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)
12 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
инструкция, кабель USB 3.0
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Размеры в упаковке, см
20х16х8
Вес, г.
5

Описание товара Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)

Внешние жесткие диски Toshiba — это надежные и удобные решения для хранения данных, сочетающие в себе высокую производительность и компактный дизайн. Весом всего 0,149 кг, эти устройства обеспечивают легкость транспортировки, что позволяет всегда иметь доступ к важной информации в дороге. Обладая форм-фактором 2,5 дюйма, жесткие диски Toshiba легко помещаются в сумку или карман, что делает их идеальными спутниками для путешествий и передвижения. Эти внешние HDD накопители обеспечивают надежное хранение большого объема данных и идеально подходят для резервного копирования файлов, фотографий, видео и других мультимедийных материалов. Являясь продуктом известного бренда Toshiba, эти жесткие диски отличаются высокой надежностью и долговечностью. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и без лишних сложностей подключаться к различным устройствам, будь то компьютер, ноутбук или медиаплеер. Внешние жесткие диски Toshiba — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и безопасность данных.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! Опредилился сразу, работает, скорость устраивает
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Павел Е.

Достоинства:


Комментарий:
товар доставлен вовремя в хорошей упаковке, инструкция пользователя в электронном и бумажном виде на русском языке. Подключение прошло без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает,использую его для хранения игр пс5, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск уже долгое время работает без ошибок и сбоев, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
юлия в.

Достоинства:


Комментарий:
на 2 день использования,не открываеться на компьюторе
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл хорошо, и для чехла и компьютер его видит.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Дмитртй Ч.

Достоинства:


Комментарий:
диск рабочий, нужно его еще на целостность секторов проверить.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Неполадок пока не возникало. Не греется.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, работает чётко. Единственное, если какое-то время не пользоваться - иногда уходит в спячку и надо заново папку с ним открывать
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, скорость меня устраивает, для записи игр само то!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, диск новый, работает без перебоев. Надеюсь, что прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в коробке. Всё целое. Пока работает без нареканий. В дальнейшем посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо но с айфона не получилось скинуть фото, попробую другой переходник потом расскажу
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает без нареканий. Прошло несколько месяцев со дня покупки.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Мар С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в бумажной коробке, но коробка не упакована в пленку или в пакет. Вполне по дороге могла сломаться или испачкаться. Но у меня в порядке. Подключила к ноутбуку и он сразу увидел диск. Перекачка видео и фото файлов прошла довольно быстро. Так что пока все хорошо. Теперь главное, чтобы служил долго и не ломался, чтобы данные на нем не пропали.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сезон поработал,нравится.ни разу не глючил.Работает и цена приятная
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Денис В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жесткий диск, всё работает, не шумит, не трещит, гоняю его уже 3 недели, при длительном использовании максимальный нагрев 39 градусов, рекомендую, данный диск своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Добрыня О.

Достоинства:


Комментарий:
полностью соблюдает характеристики. Поставил недавно, пока что никаких нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Вячеслав Егоров

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое. Ёмкость 1.81 ТБ. Скорость закачки доходила до 120 МБТ/с. Надеюсь что прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
палочка выручалочка в переизбытке информации домашнего ПК



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
инструкция, кабель USB 3.0
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Описание
Внешние жесткие диски Toshiba — это надежные и удобные решения для хранения данных, сочетающие в себе высокую производительность и компактный дизайн. Весом всего 0,149 кг, эти устройства обеспечивают легкость транспортировки, что позволяет всегда иметь доступ к важной информации в дороге. Обладая форм-фактором 2,5 дюйма, жесткие диски Toshiba легко помещаются в сумку или карман, что делает их идеальными спутниками для путешествий и передвижения. Эти внешние HDD накопители обеспечивают надежное хранение большого объема данных и идеально подходят для резервного копирования файлов, фотографий, видео и других мультимедийных материалов. Являясь продуктом известного бренда Toshiba, эти жесткие диски отличаются высокой надежностью и долговечностью. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и без лишних сложностей подключаться к различным устройствам, будь то компьютер, ноутбук или медиаплеер. Внешние жесткие диски Toshiba — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и безопасность данных.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! Опредилился сразу, работает, скорость устраивает
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Павел Е.

Достоинства:


Комментарий:
товар доставлен вовремя в хорошей упаковке, инструкция пользователя в электронном и бумажном виде на русском языке. Подключение прошло без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает,использую его для хранения игр пс5, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск уже долгое время работает без ошибок и сбоев, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
юлия в.

Достоинства:


Комментарий:
на 2 день использования,не открываеться на компьюторе
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл хорошо, и для чехла и компьютер его видит.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Дмитртй Ч.

Достоинства:


Комментарий:
диск рабочий, нужно его еще на целостность секторов проверить.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Неполадок пока не возникало. Не греется.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, работает чётко. Единственное, если какое-то время не пользоваться - иногда уходит в спячку и надо заново папку с ним открывать
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, скорость меня устраивает, для записи игр само то!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, диск новый, работает без перебоев. Надеюсь, что прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в коробке. Всё целое. Пока работает без нареканий. В дальнейшем посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо но с айфона не получилось скинуть фото, попробую другой переходник потом расскажу
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает без нареканий. Прошло несколько месяцев со дня покупки.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Мар С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в бумажной коробке, но коробка не упакована в пленку или в пакет. Вполне по дороге могла сломаться или испачкаться. Но у меня в порядке. Подключила к ноутбуку и он сразу увидел диск. Перекачка видео и фото файлов прошла довольно быстро. Так что пока все хорошо. Теперь главное, чтобы служил долго и не ломался, чтобы данные на нем не пропали.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сезон поработал,нравится.ни разу не глючил.Работает и цена приятная
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Денис В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жесткий диск, всё работает, не шумит, не трещит, гоняю его уже 3 недели, при длительном использовании максимальный нагрев 39 градусов, рекомендую, данный диск своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Добрыня О.

Достоинства:


Комментарий:
полностью соблюдает характеристики. Поставил недавно, пока что никаких нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Вячеслав Егоров

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое. Ёмкость 1.81 ТБ. Скорость закачки доходила до 120 МБТ/с. Надеюсь что прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
палочка выручалочка в переизбытке информации домашнего ПК


Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA) - стоимость товара 12320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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