Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)
Внешние жесткие диски Toshiba — это надежные и удобные решения для хранения данных, сочетающие в себе высокую производительность и компактный дизайн. Весом всего 0,149 кг, эти устройства обеспечивают легкость транспортировки, что позволяет всегда иметь доступ к важной информации в дороге. Обладая форм-фактором 2,5 дюйма, жесткие диски Toshiba легко помещаются в сумку или карман, что делает их идеальными спутниками для путешествий и передвижения. Эти внешние HDD накопители обеспечивают надежное хранение большого объема данных и идеально подходят для резервного копирования файлов, фотографий, видео и других мультимедийных материалов. Являясь продуктом известного бренда Toshiba, эти жесткие диски отличаются высокой надежностью и долговечностью. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и без лишних сложностей подключаться к различным устройствам, будь то компьютер, ноутбук или медиаплеер. Внешние жесткие диски Toshiba — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и безопасность данных.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! Опредилился сразу, работает, скорость устраивает
Достоинства:
Комментарий:
товар доставлен вовремя в хорошей упаковке, инструкция пользователя в электронном и бумажном виде на русском языке. Подключение прошло без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает,использую его для хранения игр пс5, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Диск уже долгое время работает без ошибок и сбоев, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
на 2 день использования,не открываеться на компьюторе
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл хорошо, и для чехла и компьютер его видит.
Достоинства:
Комментарий:
диск рабочий, нужно его еще на целостность секторов проверить.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Неполадок пока не возникало. Не греется.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, работает чётко. Единственное, если какое-то время не пользоваться - иногда уходит в спячку и надо заново папку с ним открывать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, скорость меня устраивает, для записи игр само то!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, диск новый, работает без перебоев. Надеюсь, что прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в коробке. Всё целое. Пока работает без нареканий. В дальнейшем посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё хорошо но с айфона не получилось скинуть фото, попробую другой переходник потом расскажу
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает без нареканий. Прошло несколько месяцев со дня покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в бумажной коробке, но коробка не упакована в пленку или в пакет. Вполне по дороге могла сломаться или испачкаться. Но у меня в порядке. Подключила к ноутбуку и он сразу увидел диск. Перекачка видео и фото файлов прошла довольно быстро. Так что пока все хорошо. Теперь главное, чтобы служил долго и не ломался, чтобы данные на нем не пропали.
Достоинства:
Комментарий:
Сезон поработал,нравится.ни разу не глючил.Работает и цена приятная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жесткий диск, всё работает, не шумит, не трещит, гоняю его уже 3 недели, при длительном использовании максимальный нагрев 39 градусов, рекомендую, данный диск своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
полностью соблюдает характеристики. Поставил недавно, пока что никаких нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Ёмкость 1.81 ТБ. Скорость закачки доходила до 120 МБТ/с. Надеюсь что прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
палочка выручалочка в переизбытке информации домашнего ПК
Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3AA)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! Опредилился сразу, работает, скорость устраивает
Достоинства:
Комментарий:
товар доставлен вовремя в хорошей упаковке, инструкция пользователя в электронном и бумажном виде на русском языке. Подключение прошло без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает,использую его для хранения игр пс5, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Диск уже долгое время работает без ошибок и сбоев, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
на 2 день использования,не открываеться на компьюторе
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл хорошо, и для чехла и компьютер его видит.
Достоинства:
Комментарий:
диск рабочий, нужно его еще на целостность секторов проверить.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Неполадок пока не возникало. Не греется.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, работает чётко. Единственное, если какое-то время не пользоваться - иногда уходит в спячку и надо заново папку с ним открывать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, скорость меня устраивает, для записи игр само то!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, диск новый, работает без перебоев. Надеюсь, что прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в коробке. Всё целое. Пока работает без нареканий. В дальнейшем посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё хорошо но с айфона не получилось скинуть фото, попробую другой переходник потом расскажу
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает без нареканий. Прошло несколько месяцев со дня покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в бумажной коробке, но коробка не упакована в пленку или в пакет. Вполне по дороге могла сломаться или испачкаться. Но у меня в порядке. Подключила к ноутбуку и он сразу увидел диск. Перекачка видео и фото файлов прошла довольно быстро. Так что пока все хорошо. Теперь главное, чтобы служил долго и не ломался, чтобы данные на нем не пропали.
Достоинства:
Комментарий:
Сезон поработал,нравится.ни разу не глючил.Работает и цена приятная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жесткий диск, всё работает, не шумит, не трещит, гоняю его уже 3 недели, при длительном использовании максимальный нагрев 39 градусов, рекомендую, данный диск своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
полностью соблюдает характеристики. Поставил недавно, пока что никаких нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Ёмкость 1.81 ТБ. Скорость закачки доходила до 120 МБТ/с. Надеюсь что прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
палочка выручалочка в переизбытке информации домашнего ПК