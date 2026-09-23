Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб.
В наличии
Код товара: 603598
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9 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
жесткий диск, кабель USB Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
290
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G)
Высокозащищенный жесткий диск с трехслойной конструкцией корпуса и классом защиты IP67 (полная пыленепроницаемость и стойкость к погружению в воду). Соответствует военному стандарту защиты от ударов, сохраняя данные в экстремальных условиях.
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
жесткий диск, кабель USB Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Высокозащищенный жесткий диск с трехслойной конструкцией корпуса и классом защиты IP67 (полная пыленепроницаемость и стойкость к погружению в воду). Соответствует военному стандарту защиты от ударов, сохраняя данные в экстремальных условиях.
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Внешний HDD Silicon Power Armor A65B 1Tb (SP010TBPHD65BS3G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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