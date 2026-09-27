Top.Mail.Ru
Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 1
Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 2
Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 3
Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 4
Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153899
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х4
Вес, г.
360

Описание товара Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)

Внешний HDD WD Elements Portable объемом 4 ТБ позволит хранить огромную коллекцию фильмов, игр, программ и прочих полезных файлов. И все это – в маленьком матовом черном компактном корпусе, чей форм-фактор составляет 2.5 дюйма. Интерфейс подключения внешнего HDD – USB 3.0, но также можно использовать модель с портами USB 2.0.
Кроме хранения огромной коллекции файлов и возможности всегда сопровождать вас в пути, устройство WD Elements Portable может «похвастаться» высокой скоростью чтения и записи.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)
 



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD WD Elements Portable объемом 4 ТБ позволит хранить огромную коллекцию фильмов, игр, программ и прочих полезных файлов. И все это – в маленьком матовом черном компактном корпусе, чей форм-фактор составляет 2.5 дюйма. Интерфейс подключения внешнего HDD – USB 3.0, но также можно использовать модель с портами USB 2.0.
Кроме хранения огромной коллекции файлов и возможности всегда сопровождать вас в пути, устройство WD Elements Portable может «похвастаться» высокой скоростью чтения и записи.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)
 


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...