Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585480
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кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
600
Описание товара Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий
Очень прочный, быстрый и компактный. Новый T7 Shield обеспечивает отличную производительность даже в сложных условиях. Отличная производительность и прочный внешний корпус обеспечивают удобство использования как на встречах с клиентами, так и дома и в любом другом месте. Передавайте большие файлы без задержек. USB 3.2 Gen 2 и PCIe NVMe обеспечивают высокую скорость последовательного чтения/записи 1050/1000 МБ/с для редактирования без задержек прямо с диска. Наружные поверхности из высокотехнологичной резины и Dynamic Thermal Guard регулируют температуру и поддерживают стабильную работу даже во время крупных проектов. Готов к сложным условиям. Вы можете быть уверены, что ваши данные защищены от воды и пыли согласно рейтингу IP65. Прочная конструкция и усовершенствованная внешняя оболочка гарантируют долговечность и выдерживают падение с высоты до трех метров. Вы можете выбрать нужный вариант. Не менее 1 ТБ или 2 ТБ места в стильных корпусах синего, песочного или черного цвета. Стильная резиновая поверхность предотвращает выскальзывание устройства из рук.
кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Описание
Очень прочный, быстрый и компактный. Новый T7 Shield обеспечивает отличную производительность даже в сложных условиях. Отличная производительность и прочный внешний корпус обеспечивают удобство использования как на встречах с клиентами, так и дома и в любом другом месте. Передавайте большие файлы без задержек. USB 3.2 Gen 2 и PCIe NVMe обеспечивают высокую скорость последовательного чтения/записи 1050/1000 МБ/с для редактирования без задержек прямо с диска. Наружные поверхности из высокотехнологичной резины и Dynamic Thermal Guard регулируют температуру и поддерживают стабильную работу даже во время крупных проектов. Готов к сложным условиям. Вы можете быть уверены, что ваши данные защищены от воды и пыли согласно рейтингу IP65. Прочная конструкция и усовершенствованная внешняя оболочка гарантируют долговечность и выдерживают падение с высоты до трех метров. Вы можете выбрать нужный вариант. Не менее 1 ТБ или 2 ТБ места в стильных корпусах синего, песочного или черного цвета. Стильная резиновая поверхность предотвращает выскальзывание устройства из рук.
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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