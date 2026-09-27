Top.Mail.Ru
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 1
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 2
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 3
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 4
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 1
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 2
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 3
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 4
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585480
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Комлектация
кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий

Очень прочный, быстрый и компактный. Новый T7 Shield обеспечивает отличную производительность даже в сложных условиях. Отличная производительность и прочный внешний корпус обеспечивают удобство использования как на встречах с клиентами, так и дома и в любом другом месте. Передавайте большие файлы без задержек. USB 3.2 Gen 2 и PCIe NVMe обеспечивают высокую скорость последовательного чтения/записи 1050/1000 МБ/с для редактирования без задержек прямо с диска. Наружные поверхности из высокотехнологичной резины и Dynamic Thermal Guard регулируют температуру и поддерживают стабильную работу даже во время крупных проектов. Готов к сложным условиям. Вы можете быть уверены, что ваши данные защищены от воды и пыли согласно рейтингу IP65. Прочная конструкция и усовершенствованная внешняя оболочка гарантируют долговечность и выдерживают падение с высоты до трех метров. Вы можете выбрать нужный вариант. Не менее 1 ТБ или 2 ТБ места в стильных корпусах синего, песочного или черного цвета. Стильная резиновая поверхность предотвращает выскальзывание устройства из рук.



Теги товара: 2 Тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Комлектация
кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Описание
Очень прочный, быстрый и компактный. Новый T7 Shield обеспечивает отличную производительность даже в сложных условиях. Отличная производительность и прочный внешний корпус обеспечивают удобство использования как на встречах с клиентами, так и дома и в любом другом месте. Передавайте большие файлы без задержек. USB 3.2 Gen 2 и PCIe NVMe обеспечивают высокую скорость последовательного чтения/записи 1050/1000 МБ/с для редактирования без задержек прямо с диска. Наружные поверхности из высокотехнологичной резины и Dynamic Thermal Guard регулируют температуру и поддерживают стабильную работу даже во время крупных проектов. Готов к сложным условиям. Вы можете быть уверены, что ваши данные защищены от воды и пыли согласно рейтингу IP65. Прочная конструкция и усовершенствованная внешняя оболочка гарантируют долговечность и выдерживают падение с высоты до трех метров. Вы можете выбрать нужный вариант. Не менее 1 ТБ или 2 ТБ места в стильных корпусах синего, песочного или черного цвета. Стильная резиновая поверхность предотвращает выскальзывание устройства из рук.


Теги товара: 2 Тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...