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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 1
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 3
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154050
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
318

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)

Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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