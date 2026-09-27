Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.
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Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)
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Видео:
Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 1Tb Blue (AHD650-1TU31-CBL)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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