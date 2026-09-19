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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
8 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491436
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Описание товара Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)
Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 8 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе.
Seagate Expansion подключается через шнур USB Type-A, поддерживая стандарт USB 3.2 Gen1 и обратную совместимость с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Это говорит о широкой совместимости с компьютерной техники, позволяет стать внешнему HDD тем устройством, которое всегда будет под рукой с нужными файлами. Перенося на диск данные, вы будете поддерживать производительность ПК на высоком уровне, ведь при незаполненной памяти он будет работать стабильно и без сбоев.
Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 8 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе.
Seagate Expansion подключается через шнур USB Type-A, поддерживая стандарт USB 3.2 Gen1 и обратную совместимость с USB 3.0 и USB 3.1 Gen1. Это говорит о широкой совместимости с компьютерной техники, позволяет стать внешнему HDD тем устройством, которое всегда будет под рукой с нужными файлами. Перенося на диск данные, вы будете поддерживать производительность ПК на высоком уровне, ведь при незаполненной памяти он будет работать стабильно и без сбоев.
Внешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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