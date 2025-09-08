Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения более высокого уровня производительности в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи данных XS2000 повышает производительность, не создавая помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища емкостью, который позволяет выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Достоинства:
Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐
Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
Достоинства:
Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Достоинства:
Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐