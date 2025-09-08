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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)

2 Отзывы
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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
2000 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 940 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
27 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2x2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Объем
2000 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)

Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения более высокого уровня производительности в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи данных XS2000 повышает производительность, не создавая помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища емкостью, который позволяет выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2x2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Объем
2000 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения более высокого уровня производительности в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи данных XS2000 повышает производительность, не создавая помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища емкостью, который позволяет выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Диск понравился! Размером с большую флешку. Удобный! Жаль нет шнура с ТайпСи на Юсб
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока все супер , поработает дополню отзыв достался за 110 ⭐


Внешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G) - данный товар вы можете купить по цене 27940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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