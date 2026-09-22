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Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный

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Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 1
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 2
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 3
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 4
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 5
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 6
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 7
Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 1
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 2
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 3
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 4
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 5
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 6
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 7
  • Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717920
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Внешний диск, кабели USB Type-C - USB Type-A и USB Type-C - USB Type-C, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
230

Описание товара Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный

Внешний жесткий диск Samsung представляет собой надежное и высокоэффективное устройство хранения данных, идеально подходящее для пользователей, ценящих скорость и надежность. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, этот SSD диск обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что особенно удобно при работе с большими объемами информации. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, который обеспечивает защиту от мелких повреждений и при этом сохраняет легкость и компактность. Форм-фактор 1.8 дюйма делает этот жесткий диск максимально портативным — его легко можно носить с собой, не занимая много места в сумке или кармане. С классическим черным цветом корпуса, который идеально вписывается в любой стиль, внешний жесткий диск Samsung станет стильным дополнением к вашему набору гаджетов. Будучи брендом с мировым именем, Samsung гарантирует высокое качество и стабильную производительность каждого устройства. Благодаря объему в 2 Тб, этот SSD накопитель предоставляет достаточно места для хранения множества файлов, включая документы, фотографии, видео и игровую библиотеку, обеспечивая быстрый доступ к данным в любой момент. Этот внешний жесткий диск является идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между портативностью и вместимостью.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Внешний диск, кабели USB Type-C - USB Type-A и USB Type-C - USB Type-C, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Samsung представляет собой надежное и высокоэффективное устройство хранения данных, идеально подходящее для пользователей, ценящих скорость и надежность. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, этот SSD диск обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что особенно удобно при работе с большими объемами информации. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, который обеспечивает защиту от мелких повреждений и при этом сохраняет легкость и компактность. Форм-фактор 1.8 дюйма делает этот жесткий диск максимально портативным — его легко можно носить с собой, не занимая много места в сумке или кармане. С классическим черным цветом корпуса, который идеально вписывается в любой стиль, внешний жесткий диск Samsung станет стильным дополнением к вашему набору гаджетов. Будучи брендом с мировым именем, Samsung гарантирует высокое качество и стабильную производительность каждого устройства. Благодаря объему в 2 Тб, этот SSD накопитель предоставляет достаточно места для хранения множества файлов, включая документы, фотографии, видео и игровую библиотеку, обеспечивая быстрый доступ к данным в любой момент. Этот внешний жесткий диск является идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между портативностью и вместимостью.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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