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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396850
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Описание товара Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента. Высочайшая скорость SSD накопителя T7 с интерфейсом USB 3.2 Gen2 обеспечит практически мгновенный перенос ваших данных. Встроенная технология PCIe NVMe ускоряет процесс последовательного чтения/записи до значений порядка 1050/1000 MБ/сек., соответственно, благодаря быстродействие накопителя T7 почти в два раза превышает быстродействие предыдущего накопителя T5. Безопасность данных в накопителе надежно обеспечена паролем с AES 256-битным шифрованием. Электроника накопителя защищена прочным металлическим корпусом, выдерживающим падение с высоты до 2 метров. Пользуйтесь накопителем T7, не беспокоясь о проблеме перегрева. Улучшенная система защиты накопителя T7 от перегрева обеспечена технологией ePCM и динамической термозащитой Dynamic Thermal Guard, контролирующей температуру, благодаряя чему этот компактный SSD накопитель даже при высоких скоростях обмена данными сохраняет оптимальную температуру. Стандартными признаками накопителя T7 Touch являются малая толщина и карманные размеры. Накопитель весит 58 грамм, а по размерам он напоминает кредитную карту. Благодаря элегантному и прочному алюминиевому корпусу, накопитель комфортно умещается в вашей руке. Накопитель T7 поставляется со встроенным обновленным ПО для PC и Mac ОС, что позволяет установить пароли и получать последние обновления программного обеспечения. Вы также можете загрузить мобильное приложение для смартфонов и планшетов с ОС Android.
Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)
Источник: Яндекс Маркет
Алексей
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Г.
Достоинства:
Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Источник: Яндекс Маркет
Юлия К.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
Юлия Ш.
Достоинства:
Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента. Высочайшая скорость SSD накопителя T7 с интерфейсом USB 3.2 Gen2 обеспечит практически мгновенный перенос ваших данных. Встроенная технология PCIe NVMe ускоряет процесс последовательного чтения/записи до значений порядка 1050/1000 MБ/сек., соответственно, благодаря быстродействие накопителя T7 почти в два раза превышает быстродействие предыдущего накопителя T5. Безопасность данных в накопителе надежно обеспечена паролем с AES 256-битным шифрованием. Электроника накопителя защищена прочным металлическим корпусом, выдерживающим падение с высоты до 2 метров. Пользуйтесь накопителем T7, не беспокоясь о проблеме перегрева. Улучшенная система защиты накопителя T7 от перегрева обеспечена технологией ePCM и динамической термозащитой Dynamic Thermal Guard, контролирующей температуру, благодаряя чему этот компактный SSD накопитель даже при высоких скоростях обмена данными сохраняет оптимальную температуру. Стандартными признаками накопителя T7 Touch являются малая толщина и карманные размеры. Накопитель весит 58 грамм, а по размерам он напоминает кредитную карту. Благодаря элегантному и прочному алюминиевому корпусу, накопитель комфортно умещается в вашей руке. Накопитель T7 поставляется со встроенным обновленным ПО для PC и Mac ОС, что позволяет установить пароли и получать последние обновления программного обеспечения. Вы также можете загрузить мобильное приложение для смартфонов и планшетов с ОС Android.
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Г.
Достоинства:
Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Источник: Яндекс Маркет
Юлия К.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
Юлия Ш.
Достоинства:
Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами
Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Достоинства:
Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами