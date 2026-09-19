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Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный

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Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 1
Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 2
Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 3
Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 1
  • Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 2
  • Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 3
  • Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492054
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х23
Вес, г.
500

Описание товара Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный

Настольный накопитель WD Elements - это надежный и емкий дополнительный жесткий диск, который без труда можно подключить к устройствам с портами USB 3.0 и USB 2.0. Это простое и компактное устройство емкостью 8 ТБ гарантирует качество и надежность WD, на которые вы привыкли рассчитывать.

Отзывы о товаре Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный накопитель WD Elements - это надежный и емкий дополнительный жесткий диск, который без труда можно подключить к устройствам с портами USB 3.0 и USB 2.0. Это простое и компактное устройство емкостью 8 ТБ гарантирует качество и надежность WD, на которые вы привыкли рассчитывать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Western Digital Origina 18Tb (WDBWLG0180HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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