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Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK)

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Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 1
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 2
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 3
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 4
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 5
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 6
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 7
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 1
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 2
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 3
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 4
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 5
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 6
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 7
  • Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650773
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
Thunderbolt 4
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х7
Вес, г.
250

Описание товара Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK)

Носитель SSD внешний жесткий диск 2TB USB-C BLACK SE920-2TCBK ADATA. Молниеносная скорость передачи данных.

Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
Thunderbolt 4
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Носитель SSD внешний жесткий диск 2TB USB-C BLACK SE920-2TCBK ADATA. Молниеносная скорость передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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