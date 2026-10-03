Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
Thunderbolt 4
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х7
Вес, г.
250
Описание товара Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK)
Носитель SSD внешний жесткий диск 2TB USB-C BLACK SE920-2TCBK ADATA. Молниеносная скорость передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 8TB (STKP8000400)
-
В наличииЦена 35 410 руб.8853 руб. в СплитВнешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0T/WW)
-
В наличииЦена 35 410 руб.8853 руб. в СплитВнешний SSD Samsung T7 2Tb (MU-PC2T0H/WW)
-
В наличииЦена 37 810 руб.9453 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 2TB T9 (MU-PG2T0B/WW) черный
-
В наличииЦена 38 620 руб.9655 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 10TB (STKP10000400)
-
В наличииЦена 46 630 руб.11658 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)
-
В наличииЦена 51 300 руб.12825 руб. в СплитВнешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0R/WW) Синий
-
В наличииЦена 51 440 руб.12860 руб. в СплитВнешний HDD Western Digital Origina 14Tb (WDBBGB0140HBK-EESN) че...
-
В наличииЦена 69 880 руб.17470 руб. в СплитВнешний HDD WD My Book 16ТБ (WDBBGB0160HBK-EESN)
-
В наличииЦена 97 520 руб.24380 руб. в СплитВнешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G
-
В наличииЦена 182 710 руб.45678 руб. в СплитВнешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
Thunderbolt 4
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Носитель SSD внешний жесткий диск 2TB USB-C BLACK SE920-2TCBK ADATA. Молниеносная скорость передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-Data 2TB USB-C BLACK (SE920-2TCBK)