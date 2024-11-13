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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620785
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внешний диск, кабели USB Type-C - USB Type-A и USB Type-C - USB Type-C, инструкция
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
11х11х4
Вес, г.
200
Описание товара Внешний SSD Samsung 4Tb T7 Shield (MU-PE4T0S/WW) Чёрный
Внешний SSD Samsung T7 Shield [MU-PE4T0S/WW] с твердотельным накопителем сочетает компактные размеры, высокие скоростные характеристики и надежность хранения информации. Он обладает объемом 4 ТБ, позволяя хранить большое количество разнообразного контента и быстро получать доступ к нему. Благодаря технологии PCIe NVMe и интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-C достигается скорость в режиме последовательного чтения в пределах 1050 Мбайт/сек. Samsung T7 Shield [MU-PE4T0S/WW] выполнен в металлическом корпусе, выдерживающем удары и падения с небольшой высоты, а рейтинг IP65 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Технология AES 256-битного шифрования обеспечивает надежную защиту данных. А поставляемые в комплекте кабели USB Type-C и USB Type-A подчеркивают широкую совместимость с устройствами.
внешний диск, кабели USB Type-C - USB Type-A и USB Type-C - USB Type-C, инструкция
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Внешний SSD Samsung T7 Shield [MU-PE4T0S/WW] с твердотельным накопителем сочетает компактные размеры, высокие скоростные характеристики и надежность хранения информации. Он обладает объемом 4 ТБ, позволяя хранить большое количество разнообразного контента и быстро получать доступ к нему. Благодаря технологии PCIe NVMe и интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-C достигается скорость в режиме последовательного чтения в пределах 1050 Мбайт/сек. Samsung T7 Shield [MU-PE4T0S/WW] выполнен в металлическом корпусе, выдерживающем удары и падения с небольшой высоты, а рейтинг IP65 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Технология AES 256-битного шифрования обеспечивает надежную защиту данных. А поставляемые в комплекте кабели USB Type-C и USB Type-A подчеркивают широкую совместимость с устройствами.
Комментарий:
заявленным характеристикам соответствует полностью
Внешний SSD Samsung 4Tb T7 Shield (MU-PE4T0S/WW) Чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung 4Tb T7 Shield (MU-PE4T0S/WW) Чёрный
Достоинства:
Комментарий:
заявленным характеристикам соответствует полностью